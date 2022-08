Intranasal Covid Vaccine: देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर तेजी आई है. कई राज्यों में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. हालांकि वैक्सीनेशन अभियान भी जारी है. इन सबके बीच स्वतंत्रता दिवस (Independence Day 2022) पर देश ने कोरोना से जंग में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. भारत बायोटेक (Bharat Biotech) ने कोरोना की BBV154 इंट्रानेसल वैक्सीन (Intranasal Vaccine) का तीसरा क्लीनिकल ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है. इसे बूस्टर डोज के तौर पर दिया जा सकेगा. BBV154 वैक्सीन परीक्षणों में सुरक्षित और प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने वाली साबित हुई है.Also Read - Delhi Covid Update: दिल्ली में आज फिर कोरोना के 2,100 से ज्यादा केस और पांच की मौत, एक्टिव मामले 8,400 के पार

Bharat Biotech completes clinical development for phase III trials and booster doses for BBV154 intranasal covid vaccine.#BharatBiotech #covid19vaccine #bbv154 #intranasalvaccine #covid19 pic.twitter.com/oh76drnezz

— BharatBiotech (@BharatBiotech) August 15, 2022