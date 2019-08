नई दिल्ली: पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में सीबीआई मुख्यालय ले जाया गया है. इससे पहले सीबीआई अधिकारियों की एक टीम बुधवार को देर शाम उनके आवास पहुंची. अधिकारियों को उनके घर में प्रवेश के लिये दीवार फांदकर अंदर जाना पड़ा. टीम उन्हें अपनी कार में बैठाकर सीबीआई मुख्यालय ले गई. बता दें कि चिदंबरम कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करने के बाद अपने आवास पर पहुंचे थे.

#WATCH P Chidambaram taken away in a car by CBI officials. #Delhi pic.twitter.com/nhE9WiY86C

सीबीआई की करीब 30 अधिकारियों की टीम दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ जोर बाग स्थित चिदंबरम के आवास पर पहुंची. कुछ देर मुख्य दरवाजा खटखटाने के बाद अधिकारियों ने परिसर की दीवार फांदकर घर में प्रवेश किया. बाद में प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम भी वहां पहुंची. तेजी से बदलते इन घटनाक्रमों के बीच मंगलवार की शाम के बाद से ‘गायब’ रहे चिदंबरम बुधवार की शाम अचानक कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने 8:15 बजे मीडिया को संबोधित किया.

Congress leader P Chidambaram is being taken to the CBI headquarters in Delhi. https://t.co/dDqPiYmWWZ

