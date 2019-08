नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आज आईएनएक्स मीडिया घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धनशोधन मामलों में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. इसके बाद सीबीआई पी. चिदंबरम के घर पहुंच गई, लेकिन वह घर पर नहीं मिले. इसके बाद सीबीआई वापस लौट आई. जमानत याचिका होने के बाद चिदंबरम पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. जमानत याचिका खारिज होने के बाद सीबीआई ने जो रुख दिखाया है, उससे लग रहा है कि चिदंबरम को किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है.

बता दें कि आज दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने चिदंबरम को राहत देने से इनकार कर दिया. सीबीआई ने 15 मई 2017 को एक प्राथमिकी दर्ज करते हुए आरोप लगाया था कि वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपए का विदेशी धन प्राप्त करने के लिए मीडिया समूह को दी गई एफआईपीबी मंजूरी में अनियमितताएं हुई थीं. ईडी ने 2018 में इस संबंध में धनशोधन का मामला दर्ज किया था.

