नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया धन शोधन (INX Media case) मामले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी. चिदंबरम से पूछताछ करने के लिए तिहाड़ जेल पहुंचे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. इससे पहले ईडी ने उनसे जेल में दो घंटे तक पूछताछ की. कोर्ट के आदेश आने के बाद चिदंबरम को तिहाड़ जेल से निकाला जाएगा. अभी ईडी को उन्हें तिहाड़ जेल से बाहर ले जाने के आदेश नहीं मिले हैं. बता दें कि एक स्थानीय अदालत के मंगलवार ईडी को मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से पूछताछ करने की अनुमति देने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate ) की जांच टीम तिहाड़ जेल पहुंची थी.

INX Media case: Congress leader P Chidambaram arrested by Enforcement Directorate after questioning at Delhi’s Tihar Jail pic.twitter.com/Zp7Xqj3KXl

— ANI (@ANI) October 16, 2019