नई दिल्लीः आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद पूर्व वित्तमंत्री पी.चिदंबरम (P Chidambaram) को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एनवी रमन्ना ने बुधवार सुबह इस मामले की सुनवाई से इनकार करते हुए फाइल चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के पास भेज दी. दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद चिदंबरम पर गिरफ्तारी का तलवार लटक रहा है. उन्हें गिरफ्तारी से बचाने के लिए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद और विवेक तन्खा की टीम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि प्रथमदृष्ट्या साबित होता है कि याचिकाकर्ता इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता है. इसके बाद मंगलवार की शाम में ही सीबीआई (CBI) अधिकारी पूर्व वित्तमंत्री के दिल्ली स्थित आवास पहुंचे, लेकिन वहां उनसे मुलाकात नहीं होने पर अधिकारियों ने नोटिस जारी कर उन्हें दो घंटे में पेश होने का निर्देश दिया.

