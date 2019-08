नई दिल्ली. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) पर आईएनएक्स मीडिया से संबंधित भ्रष्टाचार के उसी मामले में गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है, जिसमें उनके बेटे को 23 दिन जेल में रहना पड़ा था. बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्ति चिदंबरम (Karti Chidambaram) को जमानत दी थी. इस घोटाले ने अन्य हाई प्रोफाइल आरोपियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, जिसमें जेल में बंद मीडिया कारोबारी पीटर मुखर्जी और उनकी पत्नी इंद्राणी मुखर्जी शामिल हैं. दोनों शीना बोरा हत्याकांड में जेल में बंद हैं. शीना बोरा इंद्राणी और उनके पहले पति की बेटी थी. आपको बता दें कि एक नाटकीय घटनाक्रम में बुधवार की देर शाम सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को उनके आवास से गिरफ्तार किया. गुरुवार को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा. आज दोपहर करीब 2 बजे चिदंबरम की कोर्ट में पेशी हो सकती है.

इससे पहले उनके बेटे कार्ति चिदंबरम ने अपने पिता की गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश करार दिया. पूर्व वित्त मंत्री की गिरफ्तारी के बाद चेन्नई से दिल्ली के लिए रवाना होते समय कार्ति ने कहा कि अनुच्‍छेद 370 के मुद्दे से ध्‍यान भटकाने के इरादे से उनके पिता को गिरफ्तार किया गया है. इससे पहले कार्ति ने यह भी कहा था कि उनके पिता को जिस नाटकीय ढंग से गिरफ्तार किया गया, वह सिर्फ राजनीतिक बदले की कार्रवाई है. कार्ति चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया केस के मामले में कहा कि 2008 में हुई इस घटना में अब तक कोई आरोप साबित नहीं हुआ है.

Karti Chidambaram in Chennai: It (arrest of P Chidambaram by CBI) is being done just to divert attention from the issue of #Article370 . pic.twitter.com/ym8t0TjRbH

Karti Chidambaram in Chennai: This has been done only to create a spectacle on TV & to tarnish the image of Congress party& the former Finance&Home Minister. This is completely trumped-up case in which he has absolutely no connection. We will fight this out politically&legally. https://t.co/doNga6q6rg

— ANI (@ANI) August 22, 2019