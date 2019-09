नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में यहां तिहाड़ जेल में कैद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रूख कर दावा किया है कि उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण है और राजनीतिक प्रतिशोध को लेकर की गई है. चिदंबरम ने उच्च न्यायालय में एक और याचिका दायर कर पांच सितंबर के निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत उन्हें मामले में 19 सितंबर तक 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.

INX media case: Delhi High Court listed the hearing of P Chidambaram’s plea seeking regular bail and also challenging his judicial custody order given by trial court in the CBI case, tomorrow. (File pic) pic.twitter.com/LjrFfaLiHg

— ANI (@ANI) September 11, 2019