नयी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की सीबीआई हिरासत पांच सितंबर तक जारी रहेगी. ऐसे में पी. चिदंबरम तिहाड़ जाने से बच गए. शीर्ष अदालत ने चिदंबरम के वकील से कहा कि फिलहाल वह निचली अदालत में सोमवार को दायर अंतरिम जमानत याचिका पर पांच सितंबर तक जोर नहीं दें. इस याचिका पर निचली अदालत में आज ही सुनवाई होनी है.

CBI tells Supreme Court that it does not want any further custody of Congress leader #PChidambaram and he should be sent to Tihar under judicial custody. Supreme Court directs Congress leader P Chidambaram to remain in CBI custody till September 5. (File pic) pic.twitter.com/8lrNSHpVpI

— ANI (@ANI) September 3, 2019