नई दिल्‍ली: सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में कांग्रेस नेता पी.चिदंबरम को आज जमानत दे दी है. जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री को शीर्ष कोर्ट ने दिल्‍ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जमानत दी है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि पी. चिदंबरम को सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए और गवाहों को प्रभावित नहीं करना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्‍हें इस मामले में प्रेस को इंटरव्‍यू या पब्लिक स्‍टेटमेंट नहीं देना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबर को निर्देश दिया कि वह 2 लाख रुपए के जमानती बॉन्‍ड के साथ इतनी ही राशि की दो श्‍योरिटी जमा की. शीर्ष कोर्ट ने कहा कि अदालत से अनुमति लिए बिना चिदंबरम देश से बाहर नहीं जाएंगे.

Supreme Court says P Chidambaram should not temper with the evidence and not influence the witnesses. He should also not give press interviews or make make public statements in connection with this case. https://t.co/JTs5nGBpJd

— ANI (@ANI) December 4, 2019