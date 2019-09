नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया घोटाला मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को राहत नहीं देते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस भानुमति और जस्टिस बोपन्ना की खंडपीठ ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की है. ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा अब चिदंबरम को गिरफ्तार किया जा सकता है.

Supreme Court rejects an appeal of Congress leader P Chidambaram against the Delhi High Court’s order rejecting his anticipatory bail plea in a case being probed by Enforcement Directorate (ED) in INX Media case. pic.twitter.com/A5sYeoBQ0g

— ANI (@ANI) September 5, 2019