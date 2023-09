घंटों Line में खड़े रहकर खरीदा iPhone 15, चेहरे की खुशी बता रही दिल का हाल

नई दिल्ली : अगर आप भी आईफोन सीरीज के दिवानें है और आईफोन 15 प्रो मैक्स लेना चाहते है तो जल्दी करें . क्योंकि आज से ही दिल्ली के साकेत में स्थित सेलेक्ट सिटीवॉक मॉल के एप्पल स्टोर को अब ग्राहकों के लिए खोल दिया गया है. इसी को देखते हुए अब लोगों में इस सीरीज के फोन को खरीदनें के लिए होड़ मची हुई है. ग्रहकों ने सेलेक्ट सिटीवॉक मॉल के एप्पल स्टोर से आईफोन को खरीदने के बाद अपनी खुशी जाहिर की . ग्राहक आईफोन के इस सीरीज को खरीदने के बाद बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं. आईफोन 15 प्रो मैक्स को लेने के लिए दिल्ली के साकेत में स्थित सेलेक्ट सिटीवॉक मॉल के एप्पल स्टोर में आज सुबह से ही ग्राहकों को लंबी लाइन लगानी पड़ रही है . इस फोन को लेने के बाद लोगों ने अपने रिएक्शन देने शुरू किये.

सेलेक्ट सिटीवॉक मॉल में एप्पल स्टोर पर आज आईफोन 15 प्रो मैक्स के पहले ग्राहक राहुल ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहते हैं, “यह एक शानदार अनुभव था. मैं सुबह 4 बजे से कतार में था और फिर फोन खरीदा. मेरे पास हमेशा टॉप फोन रहे हैं. मैं मेरे पास एक आईफोन 13 प्रो मैक्स और एक आईफोन 14 प्रो मैक्स है. 15 सीरीज की घोषणा के बाद, मैं आईफोन 15 प्रो मैक्स लेना चाहता था – वह भी बाकी सभी से पहले.

आईफोन 15 प्रो मैक्स के दिवाने फोन को खरीदने के लिए अहमदाबाद से आ रहे हैं, तो कोई बैंगलुरू से. इसके साथ ही कई लोगों ले अपने रिएक्शन भी दिए है . जानिए ग्राहकों का रिएक्शन-

देखें वीडियो-

"I have been here since 3 PM yesterday. I waited in the queue for 17 hours to get the first iPhone at India's first Apple store. I have come from Ahmedabad…," says A customer outside the Apple store at Mumbai's BKC#iPhone15 #Apple #AppleStore pic.twitter.com/wFDoGE1SXf

— TIMES NOW (@TimesNow) September 22, 2023