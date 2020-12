बेंगलुरु: कर्नाटक में बेंगलुरु के करीब आईफोन का विनिर्माण करने वाली एक कंपनी के कर्मचारियों ने ‘तनख्वाह’ से संबंधित मसले को लेकर शनिवार को इकाई में उपद्रव मचाया. ये कर्मचारी विस्ट्रॉन कॉर्पोरेशन के लिए काम करते हैं, जिसका मुख्यालय ताइवान में है. Also Read - OMG! चार्जिंग पर आईफोन लगाकर नहा रही थी लड़की, बाथटब में गिरा फोन, हुई मौत

पुलिस ने शुरुआती जानकारी के हवाले से बताया कि कोलार जिले के नरसापुरा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित इकाई के कर्मचारियों ने परिसर में कारों को पलट दिया और फर्नीचर को क्षतिग्रस्त किया. Also Read - Viral News: हनीमून छोड़ कर्नाटक के इस नव-विवाहित जोड़े ने की बीच की सफाई, निकाला 600 किलो कचरा

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि ‘वेतन’ संबंधी मसलों को लेकर कर्मचारियों ने पथराव किया, खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए, गाड़ियों, फर्नीचर, कंप्यूटर और लैपटॉप को नुकसान पहुंचाया. Also Read - फार्म हाउस पर गए बीजेपी सरकार के पूर्व मंत्री का अपहरण, ड्राइवर को भी ले गए आठ बदमाश, फिर...

Karnataka: Violence erupts at the Wistron iPhone manufacturing unit in Kolar

