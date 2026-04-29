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पश्चिम बंगाल चुनाव: वोटिंग से पहले IPS अजय पाल शर्मा को हटाने की मांग, याचिका लेकर आधी रात में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा शख्स, जानें पूरा मामला

IPS Ajay Pal Sharma removal PIL Supreme Court: पश्चिम बंगाल चुनाव वोटिंग से पहले सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर आईपीएस अजय पाल शर्मा को बंगाल में ऑब्जर्वर के पद से हटाने की मांग की गई है. आधी रात में दायर में इस याचिका में IPS अजय पाल शर्मा पर पक्षपात करने और उम्मीदवारों को डराने-धमकाने का आरोप लगाया गया है.

बंगाल चुनाव में ऑब्जर्वर से IPS अजय शर्मा को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में PIL

IPS Ajay Pal Sharma removal PIL in Supreme court:पश्चिम बंगाल चुनाव के लास्ट और आखिरी फेज के वोटिंग से ठीक पहले मंगलवार देर रात एक रिट याचिका दायर की गई. संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत ई-फाइल की गई इस याचिका यूपी के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा (IPS Ajay Pal Sharma) को बंगाल चुनाव के ऑब्जर्वर की भूमिका से तुरंत हटाने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द सुनवाई की गुहार लगाई है. बता दें कि आईपीएस अजय पाल शर्मा को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और यूपी के सिंघम के नाम से फेमस हैं.

‘सिंघम’ की कार्यशैली पर उठे सवाल

लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आईपीएस अजय पाल शर्मा को हटाने को लेकर जनहित याचिका आदित्य दास नाम शख्स ने दाखिल की है. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि आईपीएस अजय पाल शर्मा ने चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर के तौर पर जरूरी निष्पक्षता खो दी है. दक्षिण 24 परगना में कार्यभार संभालने के बाद उन पर डराने-धमकाने के गंभीर आरोप लगे हैं. वह कथित तौर पर खास पार्टी के कैंडिडेट को निशाना बना रहे हैं.

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निष्पक्ष चुनाव और ‘लेवल प्लेइंग फील्ड’ का तर्क

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उनकी मौजूदगी चुनावी माहौल को खराब कर रही है. इससे 2026 के विधानसभा चुनावों की निष्पक्षता पर जनता का भरोसा कम हो सकता है. उनके आचरण ने चुनावों के दौरान जरूरी समान अवसर (Level Playing Field) को बिगाड़ दिया है. याचिकाकर्ता के अनुसार यह निष्पक्ष चुनाव की लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफ है.

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का हवाला

याचिका में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों का जिक्र किया गया है. याचिकाकर्ता ने दावा किया कि ऑब्जर्वर से उम्मीद की जाती है कि वे चुनावी प्रक्रिया की अखंडता बनाए रखने के लिए निष्पक्ष रहेंगे. याचिका में तर्क दिया गया है कि इस भूमिका से हटना पूरी चुनावी प्रणाली को कमजोर करता है. अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट के अगले कदम पर टिकी हैं.

बंगाल में IPS के खिलाफ FIR

आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अजय पाल शर्मा के खिलाफ फाल्टा में FIR भी दर्ज कराई गई है. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि अजय पाल शर्मा और सुरक्षा बलों ने न केवल घर में घुसकर मारपीट की, बल्कि आसपास की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और एक खास राजनीतिक दल को वोट देने का दबाव भी बनाया.

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