नई दिल्ली: इंटरनेशनल योग दिवस पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा किया गया तंज अब तक सुर्ख़ियों में बना हुआ है. राहुल गांधी के तंज पर अमित शाह, राजनाथ सिंह और परेश रावल जैसे नेताओं ने पलटवार कर आलोचना की. वहीं, अब एक महिला आईपीएस अधिकारी डी रूपा ने भी निशाना साधा है.

योग दिवस पर तंज को लेकर बीजेपी हमलावर, परेश रावल बोले- राहुल गांधी से ज्यादा स्मार्ट हैं कुत्ते

आईपीएस अधिकारी डी रूपा ने राहुल गांधी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि ‘डॉग हैंडलर या तो पुलिस वाले होते हैं या फिर सैनिक, जो कि काफी कठिन ट्रेनिंग के बाद तैयार किए जाते हैं. सेना या पुलिस के हर कुत्ते सिर्फ और सिर्फ अपने हैंडलर के आदेश का पालन करते हैं. दोनों के बीच के रिश्ते ड्यूटी से कहीं आगे की बात है.’ इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि ये कुत्ते ब्लास्ट से पहले विस्फोटक को सूघंकर देश के वीआईपी की जान बचाते हैं. वाकई नए इंडिया पर गर्व है. बता दें कि आईपीएस अधिकारी डी रूपा पुलिस महानिरीक्षक के पद पर तैनात हैं.

Dog handlers be it policemen or soldiers,undergo rigorous training. Every dog obeys the command of its handler only n not of any other handler. Dog-handler relationship extends beyond call of duty. These dogs sniff explosives before blast n save VIPs. Indeed proud of NewIndia. https://t.co/SdeSdmtci4

— D Roopa IPS (@D_Roopa_IPS) June 21, 2019