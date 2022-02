IPS, NIA, Lashkar-e-Taiba, नई दिल्ली: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने शुक्रवार को अपने पूर्व पुलिस अधीक्षक और आईपीएस अधिकारी (IPS officer) अरविंद दिग्विजय नेगी (Arvind Digvijay Negi) को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (Lashkar-e-Taiba) के एक सदस्य को गोपनीय दस्तावेज लीक करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया. एनआईए (National Investigation Agency) एजेंसी के एक प्रवक्ता ने यहां यह जानकारी दी.Also Read - शिवसेना MP संजय राउत ने लगाया आरोप, महाराष्ट्र सरकार को गिराने के मकसद से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा

National Investigation Agency (NIA) has arrested a former officer of the agency, in connection with Lashkar-e-Taiba (LeT) Over Ground Workers network case. Earlier, NIA had arrested six accused persons in the case.

