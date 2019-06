नई दिल्ली: वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अरविंद कुमार को खुफिया ब्यूरो (आईबी) और सामंत कुमार गोयल को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) का प्रमुख नियुक्त किया गया है. आईपीएस अरविंद कुमार कश्मीर और नक्सल मुद्दों के विशेषज्ञ माने जाते हैं. वहीं, गोयल के बारे में यह बताया जाता है कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक की योजना बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. आईबी और रॉ के शीर्ष पदों के लिए बुधवार को यह नियुक्ति की गई.

कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने दो साल के निर्धारित कार्यकाल के लिए इन दोनों अधिकारियों की नियुक्तियों को अपनी मंजूरी दी. कुमार 30 जून को आईबी की बागडोर संभालेंगे, जब राजीव जैन का कार्यकाल पूरा हो रहा है. वहीं, अनिल के. धस्माना का कार्यकाल पूरा होने के बाद गोयल रॉ का प्रभार संभालेंगे. आईबी आंतरिक खुफिया एजेंसी है, जबकि ‘रॉ’विदेशों में भारत के लिए जासूसी करती है.

IPS Samant Kumar Goel to be Secretary, Research & Analysis Wing (R&AW) and IPS Arvind Kumar to be Director, Intelligence Bureau (IB). https://t.co/aSFfemyQ1v

— ANI (@ANI) June 26, 2019