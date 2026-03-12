  • Hindi
इजरायल-अमेरिका vs ईरान के बीच भारत के लिए गुड न्यूज, EAM जयशंकर की बातचीत से खुला रास्ता

भारत एशिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है, होर्मुज स्ट्रेट पर बहुत ज़्यादा निर्भर है क्योंकि इसका आधे से ज़्यादा क्रूड ऑयल और नैचुरल गैस इंपोर्ट इसी पतले समुद्री कॉरिडोर से होकर गुज़रता है.

Published: March 12, 2026 11:56 AM IST
पढ़िए क्या क्या हुई बातचीत
इजरायल-अमेरिका vs ईरान के बीच युद्ध से पूरी दुनिया के देशों में गैल और तेल की कमी हो रही है. ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद करके अमेरिका की कमाई की रीढ़ तोड़ दी है. इस बीच भारतीयों के लिए अच्छी खबर है. विदेश मंत्री (EAM) एस. जयशंकर और उनके ईरानी काउंटरपार्ट अब्बास अराघची के बीच बातचीत के बाद ईरान ने भारत के झंडे वाले टैंकरों को होर्मुज स्ट्रेट से गुज़रने की इजाज़त दे दी है. इसका मकसद कच्चे तेल और नैचुरल गैस के ट्रांसपोर्ट के लिए ज़रूरी समुद्री रास्ते को खुला रखना है.

इस मामले से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, भारतीय टैंकर ‘पुष्पक’ और ‘परिमल’ होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित गुज़र रहे हैं, जबकि US, यूरोप और इज़राइल के जहाज़ों को इस स्ट्रेटेजिक रूप से ज़रूरी पानी के रास्ते पर पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा है.

होर्मुज स्ट्रेट से टैंकरों का सुरक्षित नेविगेशन

मंगलवार (10 मार्च) देर रात EAM जयशंकर और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची के बीच बातचीत में होर्मुज स्ट्रेट से टैंकरों का सुरक्षित नेविगेशन पक्का करने पर खास तौर पर बात हुई. दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में बदलते हालात पर चर्चा की. ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से यह उनकी तीसरी बातचीत थी.

भारत जाने वाला पहला टैंकर

इसी से जुड़े एक और मामले में, सऊदी अरब का कच्चा तेल ले जा रहा एक लाइबेरिया के झंडे वाला टैंकर, जिसका कैप्टन एक भारतीय था, भी होर्मुज स्ट्रेट को सफलतापूर्वक पार करके मुंबई पोर्ट पर रुका है. यह जहाज भारत जाने वाला पहला टैंकर बन गया है जो ईरान पर अमेरिका और इज़राइल के हमलों के बाद इस इलाके में समुद्री ट्रैफिक बहुत धीमा हो गया था, जिसके बाद यह पानी के रास्ते से सुरक्षित रूप से गुज़रा है. टैंकर, ‘शेनलॉन्ग स्वेज़मैक्स’, ने 1 मार्च को सऊदी बंदरगाह रास तनुरा से कच्चा तेल लोड किया था और दो दिन बाद रवाना हुआ था. टैंकर के सफलतापूर्वक गुज़रने से एनर्जी सप्लाई में संभावित रुकावटों को लेकर भारत में बढ़ती चिंताओं में कुछ कमी आने की उम्मीद है.

28 भारतीय झंडे वाले जहाज़ होर्मुज स्ट्रेट में

कुछ जहाजों के सुरक्षित ट्रांज़िट के बावजूद, कई भारतीय जहाज़ सेंसिटिव वॉटरवे में या उसके आस-पास बने हुए हैं. डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ़ शिपिंग के मुताबिक, इस इलाके में दुश्मनी शुरू होने के बाद से कम से कम 28 भारतीय झंडे वाले जहाज़ होर्मुज स्ट्रेट में या उसके आस-पास चल रहे हैं.अधिकारियों ने कहा कि आठ भारतीय झंडे वाले जहाज़, जो लड़ाई शुरू होने पर होर्मुज स्ट्रेट के पूरब में थे, अब सुरक्षित पानी में चले गए हैं.

डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ़ शिपिंग की तरफ़ से जारी एक सिचुएशन रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों में, इनमें से सात जहाज़ ‘देश महिमा’, ‘देश अभिमान’, ‘स्वर्ण कमल’, ‘विश्व प्रेरणा’, ‘जग विराट’, ‘जग लोकेश’ और ‘LNGC असीम’ निकलकर अरब सागर में पहुंच गए हैं. एक और जहाज़, ‘जग लक्ष्य’, अंगोला की ओर आगे बढ़ गया है.

