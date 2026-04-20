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होर्मुज के पास इंडियन नेवी ने सुरक्षा घेरा कड़ा किया, भारतीय झंडे वाले जहाजों के लिए ये एडवाइजरी जारी की
Indian Navy Advisory For Strait of Hormuz: भारतीय नौसेना ने फारस खाड़ी में भारतीय झंडे वाले जहाजों के लिए एक नई एडवाइज़री जारी की है. ये एडवाइजरी भारतीय जहाजों पर हुई गोलीबारी की घटना के बाद जारी की गई है.
Indian Navy Advisory For Strait of Hormuz: होर्मुज जलडमरूमध्य में भारतीय जहाजों पर हुई गोलीबारी की घटना के बाद भारतीय नौसेना ने इस संकरे समुद्री रास्ते के पास सुरक्षा घेरा कड़ा कर दिया है. होर्मुज फिलहाल ईरान के नियंत्रण में है और युद्ध के कारण सुर्खियों में बना हुआ है. 18 अप्रैल को IRGC ने इस रास्ते से गुजरने वाले दो भारतीय जहाजों पर हमला करके वापस मुड़ने पर मजबूर कर दिया था.
भारतीय नौसेना ने क्या एडवाइजरी जारी की?
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय नौसेना ने इस घटना के बाद फारस खाड़ी में भारतीय झंडे वाले जहाजों के लिए एक नई एडवाइज़री जारी की है. इसमें जहाजों को ईरान के लारक द्वीप से दूर रहने के लिए कहा गया है. कहा गया है कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जहाज केवल तभी आगे बढ़ें जब नौसेना उन्हें निर्देश दे.
बता दें कि अब तक 11 भारतीय जहाज इस जलडमरूमध्य को पार कर चुके हैं. आखिरी टैंकर ‘देश गरिमा’ 18 अप्रैल को पार हुआ था. इसी दिन दो अन्य भारतीय जहाजों, ‘जग अर्णव’ और ‘सनमार हेराल्ड’ को जलडमरूमध्य से गुजरने की कोशिश करते समय ईरान की तरफ से की गई फायरिंग का सामना करना पड़ा. इस घटना के बाद दोनों जहाज वापस मुड़ गए.
दरअसल लारक द्वीप होर्मुज जलडमरूमध्य के सबसे संकरे बिंदु पर स्थित है. यहां ईरान के तेल और सैन्य ढांचे का एक बड़ा हिस्सा मौजूद है. यह ईरान के ऊर्जा क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके आसपास के जलक्षेत्र की कड़ी सुरक्षा की जाती है. होर्मुज से होने वाले आवागमन पर बंकरों और रडार प्रणालियों के एक नेटवर्क के जरिए यहां से पैनी नजर रखी जाती है. इस क्षेत्र में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के अड्डे भी हैं. यहां जहाजों को निशाना बनाने के लिए छोटी और तेज गति वाली नावें तैनात हैं.
हमले पर भारत ने जताई थी नाराजगी
भारत के विदेश मंत्रालय ने होर्मुज जलडमरूमध्य में भारतीय जहाजों पर हुई गोलीबारी की घटना के संबंध में ईरान के भारत में राजदूत मोहम्मद फथली को तलब किया था. बैठक के दौरान, भारत ने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) द्वारा की गई कार्रवाई पर गहरी चिंता व्यक्त की.
अभी कैसे हैं होर्मुज में हालात
ईरान ने एक बार फिर होर्मुज को अपने नियंत्रण में ले लिया है. अमेरिकी नौसेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी में ढील न दिए जाने के कारण ईरान भी आक्रामक हो गया है. एक बार फिर से इस क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है. ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से 19 अप्रैल को एक चीनी जहाज भी लौटा दिया. ईरान ने कहा है कि बिना मंजूरी किसी भी जहाज को इस समुद्री रास्ते से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर धमकाया है. ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि अगर ईरान ने डील नहीं की तो देश का हरेक पावर प्लांट और ब्रिज तबाह कर दिया जाएगा. ट्रंप ने ईरान पर संघर्ष विराम उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा कि एक फ्रेंच शिप और यूनाइटेड किंगडम के एक मालवाहक जहाज पर निशाना साधकर गोलियां चलाई गईं. इस घटना के बाद अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली दूसरे दौर की बातचीत भी खतरे में पड़ गई है.
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