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'पहले रास्ता दिया, तो अब हमला क्यों...', होर्मुज में अटैक के बीच क्या कुछ बोले भारतीय कप्तान

एक बार फिर, होर्मुज स्ट्रेट में हालात तनावपूर्ण होते नजर आ रहे हैं. इस समुद्र

एक बार फिर, होर्मुज स्ट्रेट में हालात तनावपूर्ण होते नजर आ रहे हैं. इस समुद्री रास्ते पर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड (IRGC) ने दो भारतीय जहाजों पर फायरिंग की. यह घटना ऐसे समय में हुई है, जब कई तेल टैंकर और व्यापारिक जहाज इस रूट से गुजर रहे थे. एक दिन पहले ही ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने होर्मुज खोलने की घोषणा की थी.