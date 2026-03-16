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Iran Demands India To Release Seized Tankers Amid Lpg Hormuz Crisis

पहले होर्मुज से गुजरने दिए जहाज, फिर भारत के सामने रख दी ये बड़ी शर्त... ईरान का बड़ा दांव

होर्मुज स्ट्रेट संकट के बीच ईरान ने भारत से एक बड़ी मांग की है. रिपोर्ट के अनुसार, ईरान ने कहा अगर भारत चाहता है कि होर्मुज से उसके जहाज जाने दिए जाएं, तो हमारी शर्त माननी होगी.

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक नया घटनाक्रम सामने आया है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान ने भारत के सामने एक तरह की लेन-देन वाली शर्त रखी है. ऐसी खबर है कि अगर भारत चाहता है कि उसके झंडे या देश की ओर जाने वाले जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित गुजरने दिया जाए, तो उसे ईरान की शर्त मानी होगी. ईरान उन तीन टैंकरों को रिहा करने की मांग कर रहा है, जिन्हें भारत ने फरवरी में जब्त कर लिया था. आसान शब्दों में कहें तो भारत के सामने ‘एक हाथ ले, दूजे हाथ दे’ वाली स्थिति है.

ईरान भारत से कर रहा तीन टैंकरों की रिहाई की मांग

बताया जा रहा है कि भारत ने फरवरी महीने में तीन टैंकरों – Asphalt Star oil tanker, Al Jafzjia oil tanker और Stellar Ruby oil tanker को जब्त किया था. इन जहाजों पर आरोप था कि उन्होंने समुद्र में अपनी असली पहचान छिपाई थी और अवैध जहाज-से-जहाज तेल ट्रांसफर में शामिल थे. इनमें से एक जहाज ईरान के झंडे वाला बताया गया, जबकि बाकी दो अलग-अलग देशों के झंडे वाले थे. इस कार्रवाई के बाद यह मामला सीरियस बन गया और अब ईरान इन जहाजों को छोड़ने की मांग कर रहा है. माना जा रहा है कि इसी मुद्दे को लेकर दोनों देशों के बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत चल रही है.

दवाइयों और मेडिकल उपकरणों की भी मांग की

सूत्रों के मुताबिक, तेहरान ने सिर्फ टैंकरों की रिहाई ही नहीं बल्कि कुछ दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति की भी मांग की है. जानकारी के अनुसार, भारत में ईरान के राजदूत ने नई दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात कर इस पूरे मामले पर चर्चा की. हालांकि, भारत सरकार की ओर से अभी तक इस बातचीत को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है. लेकिन यह साफ है कि दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर जारी है और समाधान निकालने की कोशिश हो रही है.

LPG लेकर भारत सुरक्षित पहुंचा एक जहाज

इस बीच, एक राहत भरी खबर भी सामने आई है. लगभग 40 हजार मीट्रिक टन एलपीजी लेकर भारतीय जहाज शिवालिक सोमवार शाम गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर सुरक्षित पहुंच गया. यह जहाज होर्मुज से बिना किसी रुकावट के गुजरने के बाद भारत पहुंचा. अधिकारियों ने बताया कि जहाज से माल उतारने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए बंदरगाह पर विशेष व्यवस्था की गई. इसके अलावा, संयुक्त अरब अमीरात से करीब 81 हजार टन कच्चा तेल लेकर आ रहा जहाज जग गर्ल ऑयल टैंकर भी सुरक्षित तरीके से भारत की ओर बढ़ रहा है.

ईरान से बात कर रहा भारत

ईरान-इजरायल और अमेरिका में बढ़ते तनाव के बीच, भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी सतर्क है. इस मुद्दे पर विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि ईरान के साथ सीधी बातचीत ही सबसे प्रभावी रास्ता है. उन्होंने बताया कि होर्मुज से दुनिया के करीब 20 प्रतिशत तेल का व्यापार होता है, इसलिए इसका खुला रहना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है.

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