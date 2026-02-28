Hindi India Hindi

एयरस्पेस बंद, फ्लाइट्स ठप... ईरान में फंसे भारतीयों की कैसे होगी घर वापसी? जानें डिटेल

Israel Iran War: इजरायल के हमले के बाद ईरान समेत पूरे मिडिल ईस्ट का एयरस्पेस बंद हैं. सैकड़ों फ्लाइट्स को कैंसिल या फिर डायवर्ट कर दिया गया. अब सवाल उठता है कि वहां फंसे भारतीयों को कैसे वापस लाया जाएगा.

इजरायल, ईरान, इराक और जॉर्डन ने अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है. (Photo from AI)

इजरायल की ओर से ईरान पर किए गए हमलों के बाद, पूरे मिडिल ईस्ट का माहौल बदल गया है. जिस आसमान में रोज सैकड़ों यात्री और कार्गो विमान उड़ते थे, वहां अब सन्नाटा पसरा है. कई देशों ने तो सुरक्षा कारणों से अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है. इस जंग का नतीजा यह निकला कि बहुत सारी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स को रद्द या डायवर्ट करना पड़ा. एविएशन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर यह तनाव लंबा चला, तो यूरोप और एशिया के बीच के एयर रूट्स पर गहरा असर पड़ेगा. एयरलाइंस को ईंधन, रूट बदलने और ऑपरेशन रोकने से भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है. कुल मिलाकर, इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि पूरे रीजन के एयर ट्रैफिक सिस्टम के लिए बड़ा झटका है.

लगातार सामने आ रहीं धमाकों की खबरें, उड़ानें रद्द

ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई इलाकों से लगातार हवाई हमलों की खबरें सामने आ रही हैं. स्थानीय मीडिया के मुताबिक, कई एयर फैसिलिटीज पर सिविलियन फ्लाइट्स अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं. सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और आम लोगों को बेवजह यात्रा न करने की सलाह दी गई है. यात्रियों में डर का माहौल है, क्योंकि टिकट होने के बावजूद यह तय नहीं है कि फ्लाइट उड़ान भरेगी भी या नहीं.

किन-किन देशों ने बंद किया एयरस्पेस?

इस तनाव के बीच इजरायल, ईरान, इराक और जॉर्डन ने अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है. दुबई और यूएई में भी कुछ समय के लिए हवाई सेवाओं पर असर पड़ा. कई बड़ी एयरलाइंस जैसे Wizz Air, लुफ्थांसा, KLM, ब्रिटिश एयरवेज, ओमान एयर और एयर फ्रांस ने अपनी कई फ्लाइट्स रद्द या सस्पेंड कर दी हैं. एयर इंडिया ने भी मिडिल ईस्ट के डेस्टिनेशन के लिए उड़ानें रोक दीं और एक फ्लाइट को डायवर्ट करना पड़ा. इंडिगो ने एडवाइजरी जारी कर यात्रियों से फ्लाइट स्टेटस चेक करने को कहा है. इन फैसलों का असर सिर्फ यात्रियों पर ही नहीं बल्कि टूरिज्म, बिजनेस ट्रैवल और कार्गो मूवमेंट पर भी पड़ रहा है.

फ्लाइट डायवर्जन से जेब पर पड़ेगा असर

कुछ एयरलाइंस ने पूरी तरह ऑपरेशन बंद करने की बजाय फ्लाइट्स का रूट बदल दिया है. कतर एयरवेज की कुछ उड़ानें दूसरे मार्ग से होकर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचीं. वर्जिन अटलांटिक और एमिरेट्स जैसी एयरलाइंस ने भी रूट में बदलाव किया है. रूट बदलने का मतलब है ज्यादा दूरी और ज्यादा ईंधन खर्च होना, इससे टिकट की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है. लंदन गैटविक जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर भी मिडिल ईस्ट एयरस्पेस बंद होने का असर देखने को मिला.

अब फंसे हुए भारतीय कैसे वापस आएंगे?

अब सवाल उठता है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं, तो ईरान या आसपास के देशों में फंसे भारतीय कैसे बाहर निकलेंगे? अगर एयरस्पेस लंबे समय तक बंद रहता है, तो सीधी फ्लाइट्स संभव नहीं होंगी. ऐसे में जमीनी या समुद्री रास्तों का इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि लोग पड़ोसी देशों की सीमा तक पहुंचकर वहां से उड़ान ले सकें. जरूरत पड़ने पर भारत सरकार स्पेशल रेस्क्यू ऑपरेशन भी चला सकती है, जैसा पहले संकट के समय किया गया है. फिलहाल, वहां मौजूद लोगों को भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी गई है. साथ ही ये कहा गया कि बिना जरूरी कारण यात्रा न करें.

