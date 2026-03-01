Hindi India Hindi

अमेरिका-ईरान जंग के बीच UAE कैसे बना टारगेट? शांति पसंद इस देश में आखिर क्यों की गई बमबारी

Israel Iran War Update: मिडिल ईस्ट महाजंग की आग अब इजरायल की सीमाओं को पार कर शांति और पर्यटन के केंद्र UAE तक पहुंच गई है. ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद, ईरान ने दुबई, अबू धाबी और कतर पर भीषण हवाई हमले शुरू कर दिए हैं.

Iran Israel US War Update: मिडिल ईस्ट में तनाव अब उस खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है, जहां से वापसी की राह मुश्किल नजर आ रही है. रविवार को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर लगातार दूसरे दिन भी भीषण हमले जारी रखे. इन हमलों के बीच आज सुबह एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया. जिसमें ईरान की ओर से सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत की पुष्टि की गई.

इस घटना के बाद ईरान ने जो पलटवार किया, उसने केवल इजरायल या अमेरिका को ही नहीं, बल्कि शांति और तरक्की के लिए पहचाने जाने वाले संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को भी अपनी चपेट में ले लिया है. लोग हैरान हैं कि जो देश केवल व्यापार और पर्यटन के लिए जाना जाता है, वह इस जंग का शिकार कैसे बन गया?

दुबई और अबू धाबी पर मिसाइलों की बारिश

जंग की आग ने मिडिल ईस्ट के एयरस्पेस को पूरी तरह ठप्प कर दिया है. दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरानी ड्रोन के टकराने की खबर है, जिसमें 4 लोग घायल हुए हैं. हालात इतने खराब हैं कि भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु समेत हजारों यात्री दुबई में फंसे हुए हैं. सिंधु के पिता ने बताया कि भारतीय दूतावास उनकी देखभाल कर रहा है.

UAE सरकार के अनुसार, ईरान ने उन पर 137 मिसाइलें और 209 ड्रोन दागे हैं. हालांकि, इनमें से ज्यादातर को डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन कुछ मिसाइलों ने दुबई की मशहूर इमारतों और अबू धाबी के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है. इस हमले की गूंज कतर की राजधानी दोहा तक सुनाई दे रही है.

ईरान क्यों कर रहा है पड़ोसी देशों पर हमला?

यह सवाल हर किसी के मन में है कि ईरान अपने मुस्लिम पड़ोसी देशों पर हमला क्यों कर रहा है? रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह ईरान की एक रणनीतिक मजबूरी और चाल है. कतर, बहरीन, कुवैत और UAE जैसे देशों में अमेरिका के बड़े सैन्य ठिकाने हैं. ईरान का असली मकसद इन अड्डों को तबाह करना है.

रक्षा विशेषज्ञों का क्या मानना?

एक्सपर्ट का कहना है कि ईरान ने पहले ही कहा था कि मिडिल ईस्ट का जो भी देश अमेरिका या इजरायल की मदद करेगा या अपना हवाई क्षेत्र या एयरबेस इस्तेमाल करने की इजाजत देगा तो उनपर भी हम हमला करेंगे. इसलिए ईरान ने यूएई पर भी हमला किया.

उन्होंने कहा कि ईरान ने मैसेज दिया है कि हम पलटवार कर सकते हैं और उन्होंने अपने पड़ोसी देशों में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया. ईरान साथ ही इन देशों से कह रहा है कि हमारी दुश्मनी आपसे नहीं अमेरिका से है इसलिए हम सिर्फ अमेरिकी बेस पर हमला कर रहे हैं.



दबाव की राजनीति

तेहरान को लगता है कि जब वह इन संपन्न देशों पर हमला करेगा, तो ये देश घबराकर अमेरिका पर दबाव बनाएंगे कि वह ईरान पर हमले रोक दे. यूएई और कतर मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सबसे मजबूत पार्टनर हैं. ईरान इन्हें सबक सिखाना चाहता है कि अमेरिका का साथ देना उन्हें महंगा पड़ सकता है.

रूह कंपा देने वाले मंजर

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो डरा देने वाले हैं. दुबई, अबू धाबी और सऊदी अरब के आसमान में आग के गोले और धुएं के गुबार साफ देखे जा सकते हैं. हर तरफ सायरन की आवाजें गूंज रही हैं. ईरान ने केवल इजरायल ही नहीं, बल्कि जॉर्डन, बहरीन और कुवैत समेत सात देशों पर एक साथ मोर्चा खोल दिया है.

भले ही ईरान का मानना था कि उसके इन हमलों से खाड़ी देश अमेरिका का साथ छोड़ देंगे, लेकिन सूत्रों का कहना है कि UAE और सऊदी अरब ने फिलहाल ईरान के आगे झुकने के बजाय अमेरिका के साथ अपनी नीति पर कायम रहने का फैसला किया है.

खामेनेई की मौत के बाद ईरान बेकाबू

ईरान और अमेरिका की इस जंग ने आधुनिक दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक, दुबई को युद्ध के मैदान में बदल दिया है. खामेनेई की मौत के बाद ईरान का गुस्सा अब बेकाबू हो चुका है. अगर यह सिलसिला नहीं रुका, तो आने वाले दिनों में वैश्विक अर्थव्यवस्था और तेल की कीमतों पर इसका भयानक असर देखने को मिल सकता है.