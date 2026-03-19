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ईरान में चल रही जंग से दिल्ली के छोले-भटूरे वाले क्यों परेशान? जानिए आखिर क्या है कनेक्शन
Iran-Israel War Impact: पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग की गूंज अब दिल्ली के मशहूर खान-पान के अड्डों तक पहुंच गई है. आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान और इजरायल संघर्ष के कारण दिल्ली के लोकप्रिय छोले-भटूरे वाले गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं.
Israel Iran War: ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच चल रहे युद्ध ने न केवल वैश्विक राजनीति को गरमा दिया है, बल्कि इसकी तपिश हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली की गलियों और वहां के मशहूर जायके छोले-भटूरे तक भी पहुंच गई है. सोशल मीडिया में यह सवाल तेजी से घूम रहा है कि आखिर ईरान की जंग से दिल्ली के एक छोले-भटूरे वाले का क्या लेना-देना?
यह कनेक्शन जितना अजीब लगता है, हकीकत में उतना ही गहरा और चिंताजनक है. दिल्ली के छोले-भटूरे वालों की परेशानी की सबसे बड़ी वजह रसोई गैस है. भारत अपनी जरूरत का लगभग 60% एलपीजी आयात करता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है. युद्ध के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों पर जहाजों की आवाजाही बाधित हुई है.
कमर्शियल सिलेंडर का संकट
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली के कई मशहूर आउटलेट्स, जैसे सीताराम छोले-भटूरे, को गैस सप्लाई न मिलने के कारण अपनी दुकानें बंद रखनी पड़ीं या प्रोडक्शन 50% तक कम करना पड़ा है. चांदनी चौक के सीताराम छोले-भटूरे पर नोटिस में लिखा है कि ‘प्रिय ग्राहक, कमर्शियल सिलिंडर की कमी से हमारा आउटलेट अभी बंद है.’ कमर्शियल सिलेंडरों की किल्लत और ब्लैक मार्केटिंग ने दुकानदारों की कमर तोड़ दी है.
कच्चे तेल और ट्रांसपोर्टेशन की मार
ईरान दुनिया के प्रमुख तेल उत्पादकों में से एक है. युद्ध छिड़ने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है. जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है, तो भारत में डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं. छोले-भटूरे बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल जैसे मैदा, छोले, मसाले और पनीर, ट्रकों के जरिए मंडियों तक पहुंचता है. ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने से इन सभी चीजों की लागत बढ़ गई है, जिससे दुकानदारों का मुनाफा कम हो रहा है.
कुकिंग ऑयल की कीमतों में उछाल
भटूरे तलने के लिए भारी मात्रा में रिफाइंड या वनस्पति तेल की जरूरत होती है. भारत खाद्य तेलों के लिए आयात पर निर्भर है. वैश्विक सप्लाई चेन में आई रुकावट और समुद्री रास्तों के असुरक्षित होने से खाद्य तेलों की कीमतों में भी तेजी देखी गई है. छोले-भटूरे वाले अब दोहरे संकट में हैं. एक तरफ लागत बढ़ रही है, और दूसरी तरफ वे ग्राहकों के लिए दाम एकदम से नहीं बढ़ा सकते.
छोले-भटूरे की जगह बना रहे नान, कुल्चा
हैरानी की बात यह है कि कई रेस्टोरेंट्स ने ‘क्राइसेस मेन्यू’ लागू कर दिया है. चूंकि छोले-भटूरे और ग्रेवी वाली डिशेज बनाने में ज्यादा गैस खर्च होती है, कई दुकानदारों ने इन्हें बनाना कम कर दिया है. इसकी जगह वे चावल या तंदूर में बनने वाली चीजें जैसे नान, कुल्चा, परोस रहे हैं, क्योंकि तंदूर कोयले या लकड़ी से भी जलाए जा सकते हैं.
ईरान-इजरायल युद्ध केवल मिसाइलों और ड्रोन तक सीमित नहीं है. यह ग्लोबलाइजेशन का वह दौर है जहां तेहरान में गिरता एक बम दिल्ली की स्ट्रीट फूड इकोनॉमी को हिला देता है. दिल्ली के दुकानदार आज इस उम्मीद में आसमान की ओर देख रहे हैं कि कब यह युद्ध थमे और उनके चूल्हों तक गैस की सप्लाई सामान्य हो सके.
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