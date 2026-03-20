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Iran Israel War Update 6 Indians Died One Missing Middle East Tension

मिडिल ईस्ट में बढ़ती तबाही, नहीं रुक रहा मौत का सिलसिला; जानिए अब तक कितने भारतीयों ने गंवाई जान

खाड़ी देशों में जारी जंग भारत के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है. क्योंकि यहां बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं और ऐसे हालात उनकी सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहे हैं. चलिए आपको बताते हैं इस जंग में अब तक कितने भारतीयों की मौत हुई?

सरकार यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि मृतक के पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द भारत लाया जा सके. (Photo from Al Jazeera)

मिडिल ईस्ट में ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच चल रहे तनाव का असर अब भारतीय नागरिकों पर भी साफ दिखाई दे रहा है. 18 मार्च को सऊदी अरब के रियाद में एक भारतीय नागरिक की मौत के बाद, इस क्षेत्र में मरने वाले भारतीयों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है. खाड़ी देशों की ये जंग भारत के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है, क्योंकि यहां बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं और ऐसे हालात उनकी सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहे हैं.

मौत के बढ़ते आंकड़े देख सरकार ने क्या कहा?

विदेश मंत्रालय की तरफ से अतिरिक्त सचिव (गल्प) असीम महाजन ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्हें एक रात पहले इस बात की सूचना मिली. उन्होंने मृतक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और भरोसा दिलाया कि रियाद स्थित भारतीय मिशन स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है. सरकार यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि मृतक के पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द भारत लाया जा सके. इस तरह की घटनाओं में सरकार का फोकस न सिर्फ राहत देने पर होता है, बल्कि परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने पर भी होता है.

ईरान-इजराय जंग में अब तक 6 भारतीयों की मौत

असीम महाजन ने यह भी बताया कि अब तक ईरान-इजरायल संघर्ष में 6 भारतीय नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि एक व्यक्ति लापता है. उस लापता भारतीय को ढूंढने के लिए भारत के दूतावास लगातार सऊदी अरब, ओमान, इराक और यूएई की सरकारों के संपर्क में हैं. इसके अलावा, जिन भारतीयों की मौत हुई है, उनके पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाने की प्रक्रिया भी जारी है. सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि परिवारों को जल्द से जल्द राहत मिल सके.

रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए भारतीयों की देश वापसी

इस बीच, एक राहत भरी खबर भी सामने आई है. इराक में फंसे ऑयल टैंकर MT SafeSea Vishnu के 15 भारतीय क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचा लिया गया है. ये सभी लोग अब वहां से निकल चुके हैं और सऊदी अरब के रास्ते भारत लौटने वाले हैं. इससे यह साफ होता है कि भारतीय मिशन और सरकार लगातार अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं. ऐसे ऑपरेशन में कई एजेंसियों का सहयोग लिया जाता है ताकि किसी भी भारतीय को नुकसान न पहुंचे.

फ्लाइट स्थिति में सुधार, लेकिन अब भी कई चुनौतियां

विदेश मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी है कि वेस्ट एशिया में धीरे-धीरे फ्लाइट सेवाएं सामान्य हो रही हैं. 28 फरवरी से अब तक करीब 3 लाख यात्री इस क्षेत्र से भारत लौट चुके हैं. UAE से सीमित संख्या में उड़ानें चलाई जा रही हैं और आज करीब 90 फ्लाइट्स भारत के लिए ऑपरेट होने की उम्मीद है. वहीं, कतर एयरवेज भी 10 विशेष उड़ानें चलाने वाली है. हालांकि, कुवैत और बहरीन का एयरस्पेस अभी भी बंद है. लेकिन कुवैत की जजीरा एयरवेज सऊदी अरब से भारत के लिए स्पेशल फ्लाइट शुरू करने की तैयारी में है. कुल मिलाकर हालात धीरे-धीरे सुधर रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं.

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