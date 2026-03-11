Hindi India Hindi

Iran Israel War Why Lpg Shortage India In India What Is The Connection Of Strait Of Hormuz

युद्ध चल रहा है अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच, फिर INDIA में क्यों है LPG की किल्लत, समझिए कनेक्शन

सरकार कह रही है कि पैनिक करने की जरूरत नहीं, स्टॉक 40 दिन तक काफी है. घरेलू LPG पर कोई बड़ी कमी नहीं, प्राथमिकता दी जा रही है. वैकल्पिक रास्ते और उत्पादन बढ़ रहा है. कुछ हफ्तों में स्थिति सुधर सकती है.

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध की वजह से दुनिया भर में ऊर्जा का संकट पैदा हो रहा है, इसका असर भारत की रसोई तक पहुंच गया है. अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का भारत में LPG (रसोई गैस) की किल्लत से क्या सीधा कनेक्शन है.

भारत हर साल लगभग 31-32 मिलियन टन LPG इस्तेमाल करता है. इसमें से 60-65% आयात से आता है. इन आयातों में से 80-90% मिडिल ईस्ट से आता है, जैसे सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत आदि. ये सारी गैस जहाजों से आती है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) नाम की एक बहुत संकरी समुद्री राह से गुजरती है. ये राह ईरान के ठीक बगल में है और दुनिया के कुल तेल-गैस का 20% हिस्सा इसी से गुजरता है.

अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले किए, ईरान ने जवाबी कार्रवाई की और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही रोक दी या बहुत मुश्किल बना दी. कई जहाज फंस गए, कुछ हमलों में गैस प्लांट को नुकसान पहुँचा. नतीजा LPG की सप्लाई अचानक घट गई, वैश्विक कीमतें बढ़ीं, भारत में भी कमी और महंगाई जैसा असर है.

स्टेप-बाय-स्टेप समझिए पूरा कनेक्शन

युद्ध शुरू हुआ फिर अमेरिका-इजरायल ने ईरान पर हमले किए.

ईरान ने बदले के रूप में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों पर हमले या रोक लगाई, जिससे खाड़ी से LPG जहाज नहीं निकल पा रहे.

सप्लाई रुक गई. भारत को सऊदी, कतर आदि से आने वाली गैस नहीं मिल रही. भारत का 80%+ आयात इसी रास्ते से होता है.

भारत में कमी हुई तो घरेलू इस्तेमाल के लिए गैस तो सरकार ने प्राथमिकता दी, लेकिन होटल, रेस्तरां, छोटे व्यवसायों के लिए कमर्शियल सिलेंडर (19 kg वाले) की भारी किल्लत.

कीमतें बढ़ीं

घरेलू सिलेंडर ₹60 महंगा, कमर्शियल ₹115 तक महंगा हुआ. काले बाजार में ₹1500, 2000 या इससे भी ऊंची कीमत पहुंच गई है.

सरकार ने क्या कदम उठाए

रिफाइनरी से घरेलू उत्पादन 10% बढ़ाया, बुकिंग का अंतर 21 से 25 दिन कर दिया, घरों को प्राथमिकता दी, वैकल्पिक देशों रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि से आयात की कोशिश की जा रही है.

आसान उदाहरण से समझें-

मान लीजिए आपका घर दिल्ली में है और राशन की दुकान से चावल लेते हैं. अचानक दुकानदार कहे कि ट्रक वाले रास्ते पर सड़क टूट गई है और चावल नहीं आ रहा. आपको चावल चाहिए लेकिन दुकान में कम है तो आपको कम मिलेगा या महंगा मिलेगा. ठीक वैसे ही, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वो “ट्रक वाला रास्ता” है जो बंद हो गया है. इसी उदाहरण को बड़े स्तर पर लागू कर दीजिए.

