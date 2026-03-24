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जंग के बीच ईरान से भारत को तेल हुआ ऑफर! मगर रख दी टेंशन देने वाली शर्तें

Israel Iran War News: ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया है. कच्चे तेल की कमी ने भारत की चिंताएं बढ़ा दी हैं. इसी बीच ईरान से तेल ऑफर हुआ है, लेकिन साथ ही कुछ शर्तें भी हैं.

Published date india.com Published: March 24, 2026 2:14 PM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
जंग के बीच ईरान से भारत को तेल हुआ ऑफर! मगर रख दी टेंशन देने वाली शर्तें

Iran Oil Offer India: ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में हलचल मचा दी है. इस संघर्ष के परिणामस्वरूप कच्चे तेल की कीमतों में जो उछाल आया है, वह भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है.

भारत अपनी तेल संबंधी जरूरतों का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा आयात करता है, ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाली मामूली हलचल भी देश के राजकोषीय घाटे और मुद्रास्फीति पर सीधा असर डालती है.

ईरान का ‘महंगा’ प्रस्ताव

कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने हाल ही में ईरानी तेल पर लगे कड़े प्रतिबंधों में अस्थायी छूट देने का निर्णय लिया है. इस कदम के बाद ईरानी तेल अंतरराष्ट्रीय बाजार में खरीद के लिए उपलब्ध तो हो गया है, लेकिन इसके साथ ही एक नई पेचीदगी सामने आई है.

ऑफर तेल की कीमत रखी ज्यादा

ईरान ने भारतीय रिफाइनरियों को तेल खरीदने का प्रस्ताव तो दिया, लेकिन इसकी शर्तें भारत के लिए अनुकूल नहीं दिख रही हैं. समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी ट्रेडर्स भारत को जो तेल ऑफर कर रहे हैं, उसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड से भी अधिक रखी गई है.

सौदा आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण

सूत्रों का कहना है कि ईरान का तेल ब्रेंट क्रूड की तुलना में 6 से 8 डॉलर प्रति बैरल के प्रीमियम पर मिल रहा है. दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल उपभोक्ता भारत के लिए यह सौदा आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि मई 2019 के बाद से अमेरिका के सख्त रुख के कारण भारत ने ईरान से तेल की एक भी खेप नहीं मंगवाई है.

आपूर्ति में बाधा और घरेलू संकट

ईरान में पिछले चार हफ्तों से जारी संघर्ष के कारण रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से होने वाली तेल और गैस की आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है. यह मार्ग वैश्विक तेल व्यापार की जीवनरेखा माना जाता है. इस बाधा का असर केवल कच्चे तेल तक सीमित नहीं है. भारत वर्तमान में खाना पकाने वाली गैस की भी भारी किल्लत का सामना कर रहा है.

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भुगतान की शर्तें

अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने तेल खरीद के लिए 30 दिनों की जो छूट दी है, उसकी समय सीमा काफी कम है. ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट के अनुसार, यह छूट केवल उन जहाजों पर लागू होगी जो 20 मार्च तक लोड हो चुके हैं और जिन्हें 19 अप्रैल तक अनलोड किया जाना अनिवार्य है. कीमतों के अलावा, सबसे बड़ी बाधा पेमेंट सिस्टम को लेकर है. ईरानी कंपनियां मुख्य रूप से डॉलर में भुगतान की मांग कर रही हैं, हालांकि कुछ ने भारतीय रुपये में लेनदेन का संकेत दिया है.

सात दिनों के भीतर हो भुगतान

इसके अलावा ईरान चाहता है कि कार्गो पहुंचने के महज सात दिनों के भीतर भुगतान कर दिया जाए. चूंकि ईरान अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग मैसेजिंग नेटवर्क SWIFT से बाहर है, इसलिए भारतीय रिफाइनरियां भुगतान की सुरक्षा को लेकर आशंकित हैं. बिना किसी सुरक्षित चैनल के करोड़ों डॉलर का लेन-देन करना भारतीय बैंकों और रिफाइनरियों के लिए एक बड़ा जोखिम है.

भारत के लिए परीक्षा की घड़ी!

भारत के लिए यह स्थिति “कुआं और खाई” जैसी है. एक तरफ उसे अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तेल की तत्काल आवश्यकता है, तो दूसरी तरफ ईरान का महंगा प्रीमियम और जटिल भुगतान शर्तें इसे एक घाटे का सौदा बना रही हैं.

भारत पहले ही रूस से भारी मात्रा में रियायती तेल खरीदकर अपनी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरानी तेल की भौगोलिक निकटता के बावजूद इसकी उच्च लागत और कड़े नियम फिलहाल भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक परीक्षा हैं.

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Gaurav Barar

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

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