मिडिल ईस्ट तनाव के बीच दिल्ली आएंगे ईरानी राष्ट्रपति, भारत से बड़ी उम्मीद

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन सितंबर में दिल्ली आएंगे. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं पश्चिम एशिया तनाव में भारत ईरान की मदद कैसे कर सकता है. संबंध और होर्मुज पर ताजा अपडेट.

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ईरान की तरफ से लगातार ये संकेत मिलते रहे हैं कि वह भारत को मिडिल ईस्ट तनाव कम कराने के लिए एक अच्छा साझेदार मानता. (Photo from IANS)

ईरान के राष्ट्रपेति मसूद पेजेशकियन सितंबर में भारत की यात्रा कर सकते हैं

ईरान ने मिडिल ईस्ट तनाव कम कराने में भारत से रचनात्मक भूमिका निभाने की उम्मीद जताई

ईरानी विदेश मंत्री ने कहा है कि इस संकट का हल सैन्य नहीं, बातचीत से निकल सकता है

होर्मुज की सुरक्षा और व्यापारिक गतिविधियों को लेकर भी भारत-ईरान के बीच बातचीत हुई

Iran President India Visit: मिडिल ईस्ट तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन सितंबर 2026 में भारत आ सकते हैं. न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि, वह नई दिल्ली में होने वाले BRICS Summit में हिस्सा लेंगे. आपको बता दें कि भारत इस समय 2026 के लिए BRICS की अध्यक्षता कर रहा है और इसी के तहत 18वें BRICS Summit की मेजबानी करेगा. इस बार भारत ने सम्मेलन की थीम ‘Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability’ रखी है. भारत ने 2026 की शुरुआत में ब्राजील से BRICS की अध्यक्षता संभाली थी.

ईरान भारत से कर रहा तनाव कम कराने की उम्मीद

ईरान की तरफ से लगातार ये संकेत मिलते रहे हैं कि वह भारत को मिडिल ईस्ट तनाव कम कराने के लिए एक अच्छा साझेदार मानता. जून में BRICS Foreign Ministers Meeting के लिए भारत आए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने यह बात खुलकर कही थी. उन्होंने बताया था कि तेहरान इस संघर्ष का समाधान बातचीत से देखता है. अराघची ने कहा था कि ईरान भारत की किसी भी रचनात्मक भूमिका का स्वागत करेगा. यह बयान ऐसे समय आया है, जब 28 फरवरी से ईरान और अमेरिका-इजरायल की संयुक्त सेनाओं के बीच जंग के बाद मिडिल ईस्ट की सुरक्षा स्थिति कुछ ठीक नहीं.

होर्मुज से लेकर व्यापार तक, कई मुद्दों पर बात

बता दें कि भारत और ईरान के बीच उच्चस्तरीय बातचीत लगातार जारी है. अक्टूबर 2024 में पेजेशकियन ने रूस के कजान में BRICS Summit के दौरान पीएम मोदी से मुलाकात की थी. दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय हालात पर चर्चा की थी. हाल की भारत यात्रा में अराघची ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर से भी मुलाकात की और क्षेत्रीय घटनाक्रम के साथ होर्मुज की सुरक्षा पर बात की. ईरान का कहना है कि वह इस रास्ते की सुरक्षा को लेकर अपनी जिम्मेदारी निभाता रहेगा. साथ ही, तेहरान ने मित्र देशों को भरोसा दिलाया है कि उनके व्यापारिक हित और वाणिज्यिक गतिविधियां सुरक्षित रहेंगी.

BRICS में ईरान की बढ़ी भूमिका, भारत पर नजर

2024 में ईरान BRICS का पूर्ण सदस्य बना था. उसके साथ मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात भी समूह में शामिल हुए थे. फिर 2025 में इंडोनेशिया के जुड़ने के बाद BRICS के सदस्यों की संख्या 11 हो गई. ईरान ने BRICS बैठक में पश्चिमी वर्चस्व कम करने और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को राजनीतिक दबाव से मुक्त रखने की बात भी उठाई. अब मिडिल ईस्ट तनाव के बीच, पेजेशकियन का दिल्ली दौरा भारत-ईरान संबंधों को नई दिशा दे सकता है. खास बात यह है कि तेहरान भारत से आर्थिक या रणनीतिक सहयोग के साथ-साथ क्षेत्रीय शांति और कूटनीतिक समाधान में भी बड़ी उम्मीद कर रहा है.