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“थैंक यू इंडिया”...मुश्किल वक्त में भारत बना सहारा, ईरान बोला कभी नहीं भूलेंगे ये एहसान

Iran Thanks India: जंग के बीच भारत की मदद पर ईरान ने जताया धन्यवाद, जानिए कैसे भारत ने मेडिकल सहायता भेजी.

Published date india.com Published: March 22, 2026 10:01 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
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Iran Thanks India: मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के बीच ईरान ने एक बार फिर भारत का धन्यवाद किया है. ईरान के दूतावास ने सोशल मीडिया पर लिखा कि “थैंक यू इंडिया, आपकी दया और इंसानियत कभी नहीं भूलेंगे.” भारत ने मुश्किल समय में मेडिकल और जरूरी सामान भेजकर मदद की है. यह कदम दिखाता है कि भारत सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए भी सोचता है और जरूरत के समय साथ खड़ा रहता है.

भारत की मदद की नीति क्या है?

भारत हमेशा से “वसुधैव कुटुंबकम” यानी पूरी दुनिया एक परिवार है, इस सोच पर काम करता है. इसी वजह से भारत ने कई देशों की मदद की है, चाहे वे पड़ोसी हों या दूर के देश. यूक्रेन जैसे देशों को भी भारत ने दवाइयां और जरूरी सामान भेजा है. यही कारण है कि संकट के समय भारत को एक भरोसेमंद साथी माना जाता है, जो बिना शर्त मदद करता है.

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जंग के दौरान बढ़ता नुकसान

इस संघर्ष में लगातार हमले हो रहे हैं, जिससे दोनों तरफ नुकसान बढ़ रहा है. ईरान ने दावा किया कि एक अस्पताल पर भी हमला हुआ, जिसके बाद मरीजों और डॉक्टरों को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा. रिपोर्ट्स के अनुसार, हजारों लोगों की जान जा चुकी है. दूसरी ओर भी कई लोग मारे गए हैं. हालात ऐसे हैं कि आम लोगों की जिंदगी सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है.

दुनिया पर असर

इस जंग का असर सिर्फ इन देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ रहा है. खासकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे रास्ते पर तनाव बढ़ने से तेल की सप्लाई प्रभावित हो रही है. दुनिया का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से तेल लेता है. जब यहां रुकावट आती है, तो कई देशों में पेट्रोल-डीजल महंगा हो सकता है और आर्थिक दबाव बढ़ जाता है.

बढ़ता तनाव और भविष्य की चिंता

जैसे-जैसे जंग आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे तनाव भी बढ़ता जा रहा है. दोनों पक्ष एक-दूसरे को चेतावनी दे रहे हैं, जिससे हालात और गंभीर हो सकते हैं. ऐसे समय में भारत जैसे देशों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जो शांति और मदद दोनों का संदेश देते हैं. दुनिया को अब सबसे ज्यादा जरूरत है कि यह संघर्ष जल्द खत्म हो और आम लोगों को राहत मिले.

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Rishabh Kumar

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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