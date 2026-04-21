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सीजफायर खत्म होने से पहले बढ़ा तनाव! ईरान ने अमेरिका पर लगाए ‘समुद्री डकैती’ और ‘स्टेट टेरर’ के आरोप

ईरान और अमेरिका के बीच तनाव फिर बढ़ गया है. सीजफायर खत्म होने से पहले ईरान ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं. शांति वार्ता को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है और हालात किसी भी वक्त बिगड़ सकते हैं.

मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंचता नजर आ रहा है. ईरान और अमेरिका में जारी टकराव के बीच सीजफायर की समयसीमा खत्म होने वाली है, जिससे हालात और ज्यादा चिंताजनक होते जा रहे हैं. ऐसे में अब ईरान ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए. ईरान का कहना है कि उसके जहाजों के खिलाफ की गई कार्रवाई ‘समुद्री डकैती’ और ‘राज्य प्रायोजित आतंकवाद’ के बराबर है.

ईरान का ये बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच आखिरी दौर की शांति वार्ता की संभावना जताई जा रही है. ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ किया है कि अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि उनका प्रतिनिधिमंडल वार्ता में शामिल होगा या नहीं. इससे साफ है कि कूटनीतिक स्तर पर अनिश्चितता बनी हुई है. ईरान का मानना है कि अमेरिका के हालिया कदमों ने बातचीत की प्रक्रिया को कमजोर किया है.

पाक कर रहा मध्यस्थता की कोशिश

इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान एक अहम भूमिका निभा रहा है. पाक दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है. इस्लामाबाद में संभावित वार्ता की तैयारियां जारी हैं, लेकिन ईरान की ओर से अंतिम मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है. दूसरी तरफ, अमेरिकी नेतृत्व का रुख भी काफी सख्त नजर आ रहा है. डोनाल्ड ट्रंर ने संकेत दिए हैं कि अगर समझौता नहीं होता है तो सैन्य विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है. उन्होंने ये भी कहा कि सीजफायर को आगे बढ़ाने की संभावना कम है, जिससे तनाव और बढ़ गया है.

तनाव का एक बड़ा कारण होमुर्ज बना हुआ है, जो दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है. इस क्षेत्र में हालिया घटनाओं ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को भी प्रभावित किया है. माना जा रहा है कि यहां से गुजरने वाले तेल की सप्लाई में बाधा आने से कीमतों पर असर पड़ सकता है. इस बीच, अमेरिका ने एक तेल टैंकर को रोकने और उस पर कार्रवाई करने की पुष्टि की है, जिसे ईरान से जुड़ा बताया जा रहा है. अमेरिकी सेना का कहना है कि यह कदम प्रतिबंधों को लागू करने के तहत उठाया गया है.

विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा स्थिति काफी नाजुक है और किसी भी समय बड़ा टकराव हो सकता है. हालांकि, कूटनीतिक प्रयास जारी हैं और उम्मीद की जा रही है कि दोनों पक्ष बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश करेंगे. फिलहाल दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या शांति वार्ता सफल होगी या फिर यह तनाव एक बड़े संघर्ष में बदल जाएगा.

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