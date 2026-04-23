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Iran War Impact To Shield Farmers India Purchased Record 2 5 Million Tons Of Urea By Paying Double Price

दोगुनी कीमत चुका कर भारत करेगा किसानों की रक्षा, ईरान-युद्ध और सप्लाई चेन की दिक्कत का ये समाधान निकाला

भारत एक सिंगल टेंडर के जरिए जितना यूरिया खरीद रहा है वह देश के सालाना यूरिया आयात का लगभग एक-चौथाई है. ये दिखाता है कि सरकार सप्लाई सुरक्षित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है.

(फोटो क्रेडिट- IANS)

India’s Urea Procurement: ईरान-अमेरिका युद्ध के कारण दुनिया भर के देशों को केवल तेल और गैस की किल्लत का ही सामना नहीं करना पड़ रहा. ऊर्जा के अलावा कृषि भी एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. भारत ने इस संकट को पहले ही पहचानते हुए एक बड़ा फैसला लिया है. भारत एक ही टेंडर के जरिए रिकॉर्ड 2.5 मिलियन टन यूरिया खरीदने जा रहा है.

दोगुनी कीमत पर हुआ सौदा पक्का

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रिकॉर्ड 2.5 मिलियन टन यूरिया खरीदने के लिए भारत को लगभग दोगुनी कीमत चुकानी पड़ रही है. पिछले 2 महीनों में खाद की कीमतों में बड़ा अंतर आ चुका है. पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण सप्लाई चेन में रुकावटें आई हैं. इससे वैश्विक उर्वरक बाजारों में भी उथल-पुथल मची है.

रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी कंपनी इंडियन पोटाश (IPL) ने इस महीने की शुरुआत में एक टेंडर निकाला था. इसमें 1.5 मिलियन टन यूरिया के लिए 935 डॉलर प्रति टन के हिसाब से और 1 मिलियन टन यूरिया के लिए 959 डॉलर प्रति टन की दर से सौदे पक्के किए गए हैं. ये तय कीमतें राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स द्वारा निकाले गए पिछले टेंडर की कीमतों से काफी ज्यादा हैं. पिछले टेंडर में बोलियां 508 से 512 डॉलर प्रति टन के बीच थीं.

सप्लाई सुरक्षित करना चाहता है भारत

भारत एक सिंगल टेंडर के जरिए जितना यूरिया खरीद रहा है वह देश के सालाना यूरिया आयात का लगभग एक-चौथाई है. ये दिखाता है कि सरकार सप्लाई सुरक्षित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है. ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वैश्विक स्तर पर यूरिया की उपलब्धता कम हो रही है. सीजफायर के बाद अगर ईरान-अमेरिका युद्ध फिर शुरू होता है तो जोखिम फिर से बढ़ जाएगा.

रॉयटर्स के अनुसार, इस टेंडर के लिए कुल मिलाकर लगभग 5.6 मिलियन टन यूरिया की पेशकश की गई थी. लेकिन, 935 डॉलर प्रति टन की दर से बहुत कम मात्रा में यूरिया की पेशकश की गई थी. ज्यादा बोलियां 1,000 और 1,136 डॉलर प्रति टन तक भी पहुंच गई थीं.

रिपोर्ट के अनुसार, भारत की सरकारी कंपनी इंडियन पोटाश पूरी यूरिया की मात्रा हासिल करने में कामयाब रहा. टेंडर के दस्तावेजों के मुताबिक, इस सौदे के तहत कार्गो 14 जून तक लोड किए जाने हैं. बता दें कि भारत दुनिया में यूरिया का सबसे बड़ा आयातक है. भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए हर साल लगभग 10 मिलियन टन यूरिया खरीदता है.

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हालांकि इसके बीच सरकार के सामने एक चुनौती भी है. आयात लागत में भारी बढ़ोतरी से सरकार का उर्वरक सब्सिडी बिल बढ़ने की आशंका है. किसानों को वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए खुदरा कीमतें नियंत्रण में रखी गई हैं

किसान हित में ये फैसले भी लिए गए

इससे पहले अप्रैल महीने में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ सीजन 2026 (01 अप्रैल, 2026 से 30 सितंबर, 2026 तक) के लिए फॉस्फेट और पोटेशियम उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरें निर्धारित करने के उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी. इस मंजूरी से किसानों को रियायती, किफायती और उचित कीमतों पर उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित होगी.