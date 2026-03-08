  • Hindi
क्या देश के विकास पर पड़ेगा तेल की बढ़ती कीमतों का असर? 10 डॉलर बढ़े क्रूड ऑयल के दाम तो भारत को कितना नुकसान!

Crude oil prices impact: कच्चे तेल की कीमतों का असर किसी देश की अर्थव्यस्था पर सीधे-सीधे होता है. भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल आयात करता है. ऐसे में अगर कीमतें बढ़ीं तो देश को ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे.

(फोटो क्रेडिट- PTI)
Crude Oil Prices: अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को ब्लॉक कर दिया है और खाड़ी देशों पर भी ताबड़तोड़ अटैक किए हैं. इसका कारण पूरा पश्चिम एशिया ऊर्जा संकट से जूझ रहा है. कतर, ईराक, यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों में कच्चे तेल का उत्पादन बेहद कम हो गया है. इन देशों का तेल निर्यात के लिए बाहर नहीं निकल पा रहा जिससे दुनिया भर में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं. युद्ध शुरू होने से पहले कच्चे तेल की कीमत करीब 62 डॉलर प्रति बैरल थी. लेकिन अब यह बढ़कर 90 से ऊपर चली गई है.

भारत को कितना नुकसान!

कच्चे तेल की कीमतों का असर किसी देश की अर्थव्यस्था पर सीधे-सीधे होता है. भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल आयात करता है. ऐसे में अगर कीमतें बढ़ीं तो देश को ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे. यही नहीं इससे महंगाई भी बढ़ेगी और उत्पादन कम हो सकता है. एक अनुमान के मुताबिक, अगर वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत 10 डॉलर बढ़ती है तो देश की जीडीपी ग्रोथ दशमलव पांच प्रतिशत कम हो सकती है. ऐसी स्थिति भारत के लिए अच्छी नहीं होगी.

तेल की कीमत क्यों है चिंता का विषय

तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो देश का आयात बिल भी बढ़ता है. यही नहीं, कच्चे तेल को खरीदने की कीमत डॉलर में चुकाई जाती है. इस तरह आयात बिल में बढ़ोतरी से देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर भी असर पड़ता है. तेल और गैस रोजाना इस्तेमाल होने वाले जरूरत की चीजें हैं. इनका आयात रोका नहीं जा सकता. लेकिन, अगर आयात बिल बढ़ा तो इसका सीधा असर दूसरी परियोजनाओं पर पड़ सकता है. उन्हें या तो बंद करना पड़ेगा या कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ सकता है.

एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार, यदि इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष लंबा चलता है तो इससे वैश्विक मंदी का दबाव, महंगाई में वृद्धि और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ सकती है. होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने से वैश्विक ऊर्जा बाजार पर असर पड़ा है. दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत कच्चे तेल का व्यापार इसी मार्ग से होता है, इसलिए यहां बाधा आने से तेल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है.

क्या भारत के सिरहाने खड़ा है संकट?

समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार ने ये साफ किया है कि देश में अभी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी. साथ ही भारत ने कच्चे तेल के आयात को विविध बनाने के लिए कई कदम भी उठाए हैं. पहले भारत के कुल कच्चे तेल आयात का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य के बाहर के स्रोतों से आता था. लेकिन अब ये हिस्सा बढ़कर करीब 70 प्रतिशत हो गया है.

