IRCTC/Clone Trains For Bihar: देश में जारी कोरोना संकट के इस दौर में (Coronavirus) में भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने स्पेशल ट्रेनों (Special Trains) के साथ-साथ 40 क्लोन ट्रेनों (Clone Train) को भी चलाने का फैसला किया है. 20 जोड़ी इन ट्रेनों का 21 सितंबर से परिचालन होगा. इनमें से अधिकांश ट्रेन बिहार को जोड़ने वाली (Trains For Bihar) हैं. इन क्लोन ट्रेनों में टिकटों की बुकिंग 19 सितंबर यानी आज से शुरू होगी. रेलवे के द्वारा शुरू की गई इन 40 क्लोन ट्रेनों में सबसे ज्यादा 22 ट्रेनें बिहार को या तो जाएंगी या वहां से खुलेंगी. इसके अलावा भी कई ट्रेनें बिहार होकर गुजरेंगी. रलवे ने यह पहल ट्रेन में बढ़ती भीड़ और यात्रियों को कंफर्म टिकट देने के लिए की है. Also Read - IRCTC/Indian Railways: 20 जोड़ी क्लोन ट्रेनों में कैसे होगी टिकटों की बुकिंग? सफर के लिए क्या हैं गाइडलाइंस- जानें सबकुछ

हमसफर और जनशताब्दी का होगा किराया

रेल मंत्रालय के अनुसार इन ट्रेनों में से 19 जोड़ी ट्रेनों के लिए हमसफर एक्सप्रेस का किराया लिया जाएगा. लखनऊ से दिल्ली के बीच ‘क्लोन’ ट्रेन के लिए यह जनशताब्दी एक्सप्रेस के किराये के बराबर होगा. रेलवे के अनुसार ये ट्रेनें उन मार्ग पर चलेंगी जहां टिकटों की प्रतिक्षा सूची लंबी है या मांग अधिक है. Also Read - Clone Trains Ticket Booking News: क्लोन ट्रेनों में आज से होगी टिकटों की बुकिंग, क्या हैं रूट्स- कितना होगा किराया? जानिये सबकुछ....

रेलवे ने कहा कि ये ट्रेनें पहले से मौजूद 310 स्पेशल ट्रेनों के अलावा होंगी और इनका ठहराव मार्ग पर ‘संचालात्मक हाल्ट’ या मंडल मुख्यालय (यदि कोई है तो) तक सीमित रहेगा. रेलवे ने कहा कि ठहराव को सीमित करते समय राज्य सरकारों के सुझावों को ध्यान में रखा जा सकता है. बता दें कि इन 40 ट्रेनों में सबसे ज्यादा 22 ट्रेन बिहार को या तो जाएंगी या वहां से खुलेंगी. इसके अलावा भी कई ट्रेनें बिहार होकर गुजरेंगी. Also Read - Indian Railway/IRCTC: रेलवे जल्द करने जा रहा ये बड़ा बदलाव! यात्रियों से लिया जाएगा 'यूजर चार्ज', इतना बढ़ जाएगा किराया

ये 22 ट्रेनें या तो बिहार जाएंगी या वहां से खुलेंगी

1. सहरसा से नई दिल्ली- हर दिन

2. नई दिल्ली से सहरसा- हर दिन

3. राजगीर से नई दिल्ली-हर दिन

4. नई दिल्ली से राजगीर- हर दिन

5. दरभंगा से नई दिल्ली- हर दिन

6. नई दिल्ली से दरभंगा-हर दिन

7. मुजफ्फरपुर से दिल्ली- रविवार

8. दिल्ली से मुजफ्फरपुर- सोमवार

9. राजेंद्र नगर से नई दिल्ली- रविवार

10. नई दिल्ली से राजेंद्र नगर- सोमवार

11. कटिहार से दिल्ली- शुक्रवार

12. दिल्ली से कटिहार- रविवार

13. जयनगर से अमृतसर- मंगलवार, शुक्रवार, रविवार

14. अमृतसर से जयनगर – रविवार, बुधवार, शुक्रवार

15. बेंगलुरु से दानापुर- सोमवार

16. दानापुर से बेंगलुरु – बुधवार

17. अहमदाबाद से दरभंगा- शुक्रवार

18. दरंभगा से अहमदाबाद- सोमवार

19. सूरत से छपरा- सोमवार

20. छपरा से सूरत – बुधवार

21. अहदाबाद से पटना- बुधवार

22. पटना से अहमदाबाद- रविवार