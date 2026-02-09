Hindi India Hindi

Irctc Divine East Temple Tour Delhi To Varanasi Puri Devghar Train Journey Package March

रेलवे ने दी भक्तों को गुड न्यूज; अब इन प्रमुख मंदिरों के दर्शन होंगे आसान, यहां पढ़ें पूरी डिटेल

यह यात्रा 9 मार्च को दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से भारत गौरव डीलक्स ट्रेन से शुरू होगी और वाराणसी, कोलकाता, गंगासागर, पुरी सहित कई तीर्थों के दर्शन कर 18 मार्च को दिल्ली लौटेगी.

IRCTC temple tour

अगर आप पूर्वी भारत के प्रसिद्ध मंदिरों और तीर्थस्थलों के दर्शन करने का मन बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए खास है. भारतीय रेलवे के पर्यटन विभाग आईआरसीटीसी (IRCTC) ने श्रद्धालुओं के लिए एक नया धार्मिक टूर पैकेज लॉन्च किया है. इस पैकेज का नाम ‘डिवाइन ईस्ट टेम्पल टूर’ रखा गया है. इस टूर के जरिए यात्री आरामदायक ट्रेन यात्रा के साथ उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण कर सकेंगे. यह पूरी यात्रा 10 दिनों की होगी और पूरी तरह से श्रद्धा और संस्कृति से जुड़ा अनुभव देगी.

कब और कहां से शुरू होगी यात्रा

आईआरसीटीसी की यह खास यात्रा 9 मार्च को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से शुरू होगी. इसके लिए भारत गौरव डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन का इस्तेमाल किया जाएगा. यात्रा 18 मार्च को वापस दिल्ली लौटेगी. इस दौरान यात्री कई पवित्र और ऐतिहासिक शहरों की यात्रा करेंगे, जिससे उन्हें एक साथ कई तीर्थस्थलों के दर्शन का अवसर मिलेगा.

किन-किन जगहों के होंगे दर्शन

इस टूर के दौरान यात्री वाराणसी, कोलकाता, गंगासागर, पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क, चिलिका और देवघर जाएंगे. वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन और गंगा आरती का अनुभव मिलेगा. कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल, कालीघाट मंदिर और दक्षिणेश्वर काली मंदिर घुमाया जाएगा. गंगासागर में पवित्र संगम पर स्नान और कपिल मुनि मंदिर के दर्शन होंगे. पुरी में भगवान जगन्नाथ के प्रसिद्ध मंदिर, भुवनेश्वर में धौली शांति स्तूप और उदयगिरि-खंडगिरि गुफाएं दिखाई जाएंगी. कोणार्क में सूर्य मंदिर और चिलिका झील की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद मिलेगा. यात्रा का अंतिम पड़ाव देवघर होगा, जहां बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए जाएंगे.

ट्रेन में मिलने वाली खास सुविधाएं

आईआरसीटीसी की इस डीलक्स ट्रेन में यात्रियों के लिए फर्स्ट एसी (1AC), सेकंड एसी (2AC) और थर्ड एसी (3AC) केबिन उपलब्ध होंगे. ट्रेन में दो रेस्टोरेंट कार होंगी, जहां शुद्ध शाकाहारी भोजन परोसा जाएगा. यात्रियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा. इसके अलावा, पूरे सफर के दौरान एक अनुभवी टूर मैनेजर साथ रहेगा, जो यात्रियों की हर जरूरत में मदद करेगा. इस ट्रेन में कुल 150 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होगी.

पैकेज में क्या-क्या शामिल है

इस टूर पैकेज में ट्रेन का किराया, एसी होटलों में ठहरने की सुविधा, सभी शाकाहारी भोजन, दर्शनीय स्थलों का भ्रमण, एसी वाहन से ट्रांसफर, यात्रा बीमा और आईआरसीटीसी टूर मैनेजर की सेवाएं शामिल हैं. फर्स्ट एसी का किराया प्रति व्यक्ति ₹1,06,940, सेकंड एसी ₹98,925 और थर्ड एसी ₹79,285 रखा गया है. बुकिंग आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट या देशभर के अधिकृत पर्यटन कार्यालयों से की जा सकती है.

क्यों खास है यह धार्मिक यात्रा

यह टूर पैकेज उन लोगों के लिए खास है जो एक ही यात्रा में कई बड़े तीर्थस्थलों के दर्शन करना चाहते हैं. आरामदायक ट्रेन यात्रा, बेहतर ठहराव और पूरी व्यवस्था के साथ यह पैकेज यात्रियों को तनावमुक्त और सुरक्षित अनुभव देता है. आईआरसीटीसी की यह पहल धार्मिक पर्यटन को आसान और सभी के लिए सुलभ बनाती है, जिससे श्रद्धालु बिना किसी चिंता के अपनी आस्था की यात्रा पूरी कर सकते हैं.

