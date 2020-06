IRCTC Current Seat Availability Latest News: अगर आप भी ऐसे लोगो में मौजूद है जो कि लॉकडाउन (Lockdown) के कारण दूसरे शहर में फंसे थे और अब अपने घर जाना चाहते हैं या फिर किसी काम के लिए दूसरे शहर जाना चाहते हैं लेकिन ट्रेन में सीट खाली न होने से परेशान हैं तो अब आपकी परेशानी थोड़ी कम होने वाली है. भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने ऐसी 144 ट्रेन (Indian Railway 144 train list) की लिस्ट जारी की है जिसमें बहुत ज्यादा सीट खाली है और जिनके टिकट आसानी से मिल सकते हैं. भारतीय रेलवे 1 जून से लगातार 200 से अधिक ट्रेनों का परिचालन कर रही है. अब यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने ऐसी 144 ट्रेनों की लिस्ट जारी की है जिससे यात्री आसानी से टिकट बुकिंग करा सकें. कोरोनावायरस लॉकडाउन (Coronavirus Lockdown) के कारण 25 मार्च से अपनी सेवाएं बंद रखीं थी लेकिन अब एक बार फिर से इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) ने रेल सेवाएं शुरू हो गई हैं. Also Read - IRCTC Indian Railway: क्या अब ट्रेनों में नहीं होंगे TT, तो कौन चेक करेगा टिकट? एयरपोर्ट जैसा होगा सिस्टम, जानें नए प्रस्ताव

रेलवे की ओर से जारी की गई लिस्ट में जिन ट्रेनों में सीटें खाली हैं उनमें मुंबई से वाराणसी के बीच चलने वाली महानगरी एक्सप्रेस, मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन, बांद्रा से गोरखपुर के बीच चलने वाली अवध एक्सप्रेस (Avadh Express), निजामुद्दीन (Nizamuddin) से भोपाल (Bhopal) के बीच चलने वाली भोपाल एक्सप्रेस , नई दिल्ली से लखनऊ के बीच चलने वाली लखनऊ मेल (Lucknow Mail), श्रमजीवी एक्सप्रेस (Shramjeevi Express), नई दिल्ली से प्रयागराज के बीच चलने वाली प्रयागराज एक्सप्रेस (Prayagraj Express), सहित कई ऐसी कई लोकप्रिय ट्रेनें हैं.

Earliest vacant berths availablity date in 114 pairs of trains presently being run by Indian Railways

वर्तमान में भारतीय रेल द्वारा चलाई जा रही 114 जोड़ी गाड़ियों में खाली बर्थों की प्रथम उपलब्धता तिथि pic.twitter.com/YCpcboMxcR

