Indian Railways Clone Train News: देश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है. भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus News In Hindi) से 50 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं वहीं अब तक 82 हजार से ज्यादा लोग इस जानलेवा वायरस के शिकार बन चुके हैं. इस बीच कोरोना काल (Coronavirus) में भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने स्पेशल ट्रेनों (Special Trains) के साथ-साथ 40 क्लोन ट्रेनों (Clone Train) को भी चलाने का फैसला किया है. इन ट्रेनों का 21 सितंबर से परिचाल शुरू होगा. इनमें से अधिकांश ट्रेन बिहार को जोड़ने वाली (Trains For Bihar) है. रेल मंत्रालय के अनुसार इन ट्रेनों में अग्रिम आरक्षण की अवधि 10 दिन की होगी. यह मौजूदा विशेष ट्रेन व श्रमिक विशेष ट्रेन से अलग होंगी. इनके लिए रिजर्वेशन 19 सितंबर से शुरू होगा. रलवे ने यह पहल ट्रेन में बढ़ती भीड़ और यात्रियों को कंफर्म टिकट देने के लिए की है.

Considering the huge demand for travel on specific routes, Ministry of Railways has decided to run 20 pairs of Clone Special trains from 21.09.2020.

These Clone trains will run on notified timings. ARP for these trains will be 10 days.https://t.co/wTHauZw2IB pic.twitter.com/TlUrSmtCdW

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) September 15, 2020