नई दिल्ली: कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने 24 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया था. लॉकडाउन लगते ही ट्रेन , सड़क और हवाई यात्रा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था. भारत सरकार ने अब रेलवे सेवा को बहाल कर दिया है और लॉकडाउ के बाद बुधवार को देश के कई शहरों पर ट्रेन यात्रियों को लेकर पहुंची. करीब साठ दिनों के बाद अपने घर पहुंचने की खुशी हर यात्री के चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई दे रही थी.

गुजरात के साबरमती आश्रम से पश्चिम बंगाल के हावड़ा सहित कई राज्यों से आज सुबह यात्री राजधानी दिल्ली पहुंचे. सभी यात्री अपने परिजनों से मिलकर काफी खुश थे और उन्होंने लॉकडाउन के दौरान ट्रेन चलाने के निर्णय के लिए सरकार को धन्यवाद भी कहा.

Passengers arriving by the special train from Sabarmati railway station (Gujarat), which reached New Delhi Railway Station (NDLS) expressed delight over being able to return to their homes

