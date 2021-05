IRCTC/Indian Railways Latest News: देश में जारी कोरोना संकट के बीच ‘तौकते’ चक्रवाती तूफान (Cyclone Tauktae) भी कहर बरपा रही है. ‘तौकते’ की वजह से रेलवे ने 17 से 21 मई के बीच कई ट्रेनों को रद्द किया है. साथ ही कई ट्रेनों के शॉर्ट टर्मिनेट भी किया गया है. वेस्टर्न रेलवे की तरफ से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. रेलवे की तरफ से जारी ट्वीट के अनुसार, 17 मई को 22 ट्रेन, 18 मई को 13 ट्रेन, 19 मई को 5 ट्रेन, 20 मई को 1 और 21 मई को 1 ट्रेन कैंसिल की गई है. DRM अहमदाबाद ने ट्वीट कर 42 ट्रेनों के रद्द होने की जानकारी दी. बता दें कि इससे पहले भी रेलवे की तरफ कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से कई ट्रेनों को रद्द किया जा चुका है. Also Read - Tauktae Latest Updates: केरल, कर्नाटक, गोवा में तबाही मचाने के बाद गुजरात की तरफ बढ़ा 'तौकते', 6 लोगों की मौत

बता दें कि केरल, कर्नाटक और गोवा के तटीय इलाकों में तबाही मचाने के बाद चक्रवात 'तौकते' (Tauktae) उत्तर में गुजरात की ओर बढ़ गया है. चक्रवात के चलते तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ ही भारी बारिश हुई और समुद्र में ऊंची लहरें उठीं. चक्रवात के कारण हुई घटनाओं की चपेट में आकर 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों घरों का नुकसान पहुंचा और बिजली के खंभे एवं पेड़ उखड़ गए तथा लोगों को घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा. कई इलाकों में बिजली की आपूर्ति बाधित हुई.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया कि बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान 'तौकते' अगले 24 घंटे में और तीव्र हो सकता है और इसके सोमवार शाम तक गुजरात के तट पर पहुंचने की संभावना है. IMD ने एक बुलेटिन में बताया कि यह मंगलवार तड़के तक पोरबंदर और भावनगर जिले में महुवा के बीच राज्य के तट को पार सकता है. गुजरात में निचले तटीय इलाकों से करीब डेढ़ लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, जबकि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) और राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) की 54 टीमों को तैनात किया गया है. तौकते की वजह से पूरे गुजरात में 17 और 18 मई को कोरोना वैक्सीनेशन अभियान पर रोक रहेगी. मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने यह जानकारी दी.

CANCELLATION & SHORT TERMINATION OF SOME TRAINS DUE TO CYCLONIC STORM ‘TAUKTAE’

In view of the cyclonic warning storm ‘Tauktae’, it has been decided to cancel/short terminate some trains for the safety of passengers and train operations.@WesternRly pic.twitter.com/4vxKqat2r3

— DRM Ahmedabad (@drmadiwr) May 15, 2021