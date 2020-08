Indian Railways: यदि आप ट्रेन का सफर करने वाले हैं तो जान लीजिए इंडियन रेलवे ने कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया है. उत्तर रेलवे ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि ट्रैक दोहरीकरण कार्य के कारण लखनऊ डिवीजन के प्रयागराज-फाफामऊ स्टेशनों के बीच चलने वाली कई ट्रेनों के रूट को बदला गया है. Also Read - रेलवे के 13 कर्मचारियों के बल्ले-बल्ले, मिलने जा रहा ये तोहफा

उत्तर रेलवे (Northern Railway) ने ट्विटर पर ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि ट्रैक के दोहरीकरण के लिए प्री-नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा. इस कारण 7 सितंबर 2020 तक लखनऊ डिवीजन के प्रयागराज-फाफामऊ स्टेशनों के बीच रूट ब्लॉक करने का निर्णय लिया गया है. आगे रेलवे ने कहा कि इस रूट की ट्रेनों को डॉयवर्ट मार्ग से चलाने का काम किया जाएगा.

Diversion of Trains… Also Read - IRCTC Indian Railway: अब IRCTC से आधार को वेरिफाई कराना हुआ अनिवार्य, मिलेंगे कई फायदे

Due to upgradation of infrastructure work, following trains will run on diverted route on the dates shown against each :- pic.twitter.com/kXtfzm4Q7w

