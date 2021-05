IRCTC/Indian Railways: देश में कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic in India) से भयावह हुई स्थिति से भारतीय रेलवे (Indian Railways) पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा. कोविड संक्रमण से उपजे हालात और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए बड़ी संख्या में ट्रेनें रद्द की गईं. हालांकि लोगों को परेशानी ना हो इसके लिए उन्हें समय-समय पर संबंधित जानकारी मुहैया कराई जाती रही. आज शुक्रवार को भी रेलवे ने अहम जानकारी दी. Also Read - Indian Railways/IRCTC: रेलवे ने 29 मई तक इन ट्रेनों को कर दिया रद्द, देखें पूरी List

पश्चिमी रेलवे (Western Railway) ने ट्वीट कर बताया कि यात्री हेल्पलाइन (Helpline Number for Railway Passengers) से जुड़े दो नंबरों को बंद किया जा रहा है और इनकी जगह एक नए नंबर को शुरू किया गया है. इसने बताया कि हेल्पलाइन नंबर 182 और 138 को 139 में मर्ज कर दिया गया है. इसका मतलब है कि अब रेलवे से संबंधित जानकारी के लिए यात्रियों को 182 और 138 की जगह 139 पर डायल करना होगा. Also Read - Indian Railways/IRCTC: रेलवे ने इन 50 से अधिक ट्रेनों को 24-29 मई के बीच तक कर दिया रद्द, जानें रूट्स और देखें पूरी List

रेलवे ने आगे बताया कि शुरू किए गए नए हेल्पलाइन नंबर पर सुरक्षा, मेडिकल सहायता, सूचना, शिकायत, पूछताछ या किसी अन्य परेशानी के लिए फोन किया जा सकता है. ट्वीट के साथ एक इमेज भी शेयर की गई है. इसमें बताया गया कि आप कुछ जानना या कुछ बताना चाहते हैं तो 139 पर डायल करें. Also Read - Mumbai Local Train Update News: बिना टिकट यात्रा कर रहे यात्रियों से इतने करोड़ की वसूली

यहां देखें ट्वीट-

Helpline numbers 182 & 138 are merged into 139.

Dial helpline number 139 for security, medical assistance, information, complaint, enquiry or any other concern. #JunctionJaankari pic.twitter.com/JZOICjBPoW

— Western Railway (@WesternRly) May 28, 2021