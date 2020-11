IRCTC Latest Update/Indian Railways News: देश में कोरोना काल के दौरान पूरी तरह स्थगित हुई यात्री रेल सेवा अब पटरी पर लौटने लगी है. भारतीय रेलवे ने तमाम महत्वपूर्ण मार्गों पर रेल सेवाएं बहाल कर दी है. इसी क्रम में वेस्टर्न रेलवे (Western Railway Announced Special Trains) ने आज कई अहम घोषणाएं की है. इसके मुताबिक यात्रियों की मांग और सुविधा को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद – नई दिल्ली राजधानी स्पेशल तथा बीकानेर-यशवंतपुर स्पेशल को महेसाणा स्टेशन पर स्टॉपेज देने का निर्णय लिया गया है. Also Read - Rajasthan Police Constable Exam: रेलवे चला रहा है परीक्षार्थी स्पेशल ट्रेनें, जानिए टाइम-टेबल

इसी तरह यात्रियों की जरूररत को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे ने बांद्रा टर्मिनस और भुज के बीच सुपरफास्‍ट विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है. ट्रेन की बुकिंग निर्धारित पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर आज से शुरू हो गई है. मुंबई और भुज के बीच शुरू होने जा रही इस विशेष ट्रेन से गुजरात और मुंबई में रहने वाले गुजराती समुदाय के लोगों को बड़ा फायदा होगा. गौरतलब है कि मुंबई में बड़ी संख्या में गुजराती समुदाय के लोग रहते हैं.

इस बीच Western Railway ने ट्वीट कर बताया है कि आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समुदाय के आंदोलन और किसानों के आंदोलन की वजह से उसकी कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है. उसने बयान जारी कर बताया है कि इस कारण कई ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है तो कई को गंतव्य से पहले ही रोकने का फैसला किया गया है.

यहां देखिए प्रभावित ट्रेनों की पूरी लिस्ट…

Due to Gurjar Andolan & Kisan Agitation, few more trains have been diverted & certain trains have been short terminated and accordingly short originated. #WRUpdate pic.twitter.com/Bo48lZW3Yv — Western Railway (@WesternRly) November 5, 2020

पंजाब में किसान आंदोलन की वजह से मुंबई सेंट्रल-अमृतसर एक्सप्रेस जिसका नंबर 02903 है, को आज अंबाला सिटी तक ही चलाया जाएगा. इसी तरह बांद्रा टर्मिनस-अमृतसर एक्सप्रेस (02925) को भी आज अंबाला सिटी तक ही चलाया जाएगा.

वेस्टर्न रेलवे ने बताया है कि कोटा डिविजन में गुर्जर आंदोलन की वजह से उदयपुर सिटी- निजामुद्दीन स्पेशल (02964) को वाया चंदेरिया-अजमेर-जयपुर के रास्ते ऩिजामुद्दीन तक चलाया जा रहा है.

इसी तरह इंदौर-निजामुद्दीन स्पेशल (02415) को वाया सवाईमाधोपुर-जयपुर-बांदीकुईं के रास्ते चलाया जा रहा है.

इसी तरह इन ट्रेनों को भी डायवर्ट किया गया है.

वारंगल एक्सप्रेस को वाया नागदा- बीना-झांसी-मथुरा के रास्ते चलाया जा रहा है. (Diversion of WR’s Spl of 05/11due to Gurjar Agitation in Kota Div. of WCR Via Nagda – S. Hirdaramnagar- Bina -Jhansi – Mathura)

02951 मुंबई सेंट्रल-नई दिल्ली राजधानी 02951 Mumbai Central-N. Delhi Rajdhani Spl), मुंबई सेंट्रल-निजामुद्दीन (02953 Mumbai Central-Nizamuddin Spl), मुंबई सेंट्रल-अमृतसर (02903 Mumbai Central-Amritsar Spl) को भी डायवर्ट किया गया है.