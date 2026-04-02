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रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत, अब ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बदल सकेंगे बोर्डिंग स्टेशन

IRCTC New Boarding Rule: अप्रैल 2026 से रेलवे का नया नियम लागू. अब ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं, साथ ही टिकट रिफंड नियमों में भी बदलाव हुआ है.

Published date india.com Published: April 2, 2026 9:20 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
IRCTC New Boarding Rule
IRCTC New Boarding Rule

IRCTC New Boarding Rule: अप्रैल 2026 से रेलवे यात्रियों के लिए एक बड़ा और काम का बदलाव आया है. अब आप अपनी ट्रेन का बोर्डिंग स्टेशन यानी जहां से ट्रेन पकड़नी है, उसे पहले से काफी लेट तक बदल सकते हैं. पहले यह काम काफी पहले करना पड़ता था, लेकिन अब इसमें ज्यादा आसानी मिल गई है. यह अपडेट खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनके प्लान आखिरी समय पर बदल जाते हैं.

अब कितनी देर पहले बदल सकते हैं बोर्डिंग स्टेशन

अब आप ट्रेन छूटने से सिर्फ 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं. यह सुविधा 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो गई है. पहले यह काम कम से कम 24 घंटे पहले करना पड़ता था, जो कई बार मुश्किल हो जाता था. अब अगर आपका प्लान अचानक बदल जाए, तो भी आप आराम से अपना स्टेशन बदल सकते हैं और यात्रा जारी रख सकते हैं.

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कैसे करें बोर्डिंग स्टेशन चेंज

बोर्डिंग स्टेशन बदलना अब काफी आसान हो गया है. आप यह काम ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं. ऑनलाइन के लिए आप IRCTC की वेबसाइट या ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं. वहीं अगर आप चाहें तो रेलवे के रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर भी यह बदलाव कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपना टिकट और एक आईडी दिखानी होगी. बदलाव होने के बाद आपको मैसेज भी मिल जाएगा.

किन लोगों को मिलेगी यह सुविधा

यह सुविधा हर टिकट पर लागू नहीं होगी. जिन लोगों का टिकट कन्फर्म है या RAC में है, वही इसका फायदा ले सकते हैं. वेटिंग टिकट वालों को यह सुविधा नहीं मिलेगी. साथ ही, आप सिर्फ एक बार ही बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं. ध्यान रखें कि आपको यह बदलाव ट्रेन का दूसरा चार्ट बनने से पहले करना होगा, तभी यह मान्य होगा.

रिफंड नियम में भी बदलाव

सिर्फ बोर्डिंग स्टेशन ही नहीं, रेलवे ने टिकट कैंसिल करने के नियमों में भी बदलाव किया है. अब अगर आप ट्रेन से 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको ज्यादा पैसा वापस मिलेगा. वहीं 24 से 72 घंटे के बीच कैंसिल करने पर कुछ हिस्सा कटेगा. अगर आप ट्रेन से 8 से 24 घंटे पहले टिकट कैंसिल करते हैं तो आधा पैसा कट जाएगा. और अगर 8 घंटे से कम समय बचा है, तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा. यह नए नियम उन लोगों के लिए काफी काम के हैं जो अक्सर यात्रा करते हैं या जिनके प्लान बदलते रहते हैं. अब ट्रेन पकड़ना पहले से ज्यादा आसान हो गया है.

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Rishabh Kumar

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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