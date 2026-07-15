IRCTC की नई वेबसाइट लॉन्च, जानें क्या हैं 4 बड़े बदलाव? यूजर्स दे सकेंगे फीडबैक

IRCTC New Website:  IRCTC की नई वेबसाइट का बीटा वर्जन यूज़र्स को फीचर्स पर फीडबैक देने की सुविधा देगा.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: July 15, 2026, 10:40 PM IST
IRCTC की नई वेबसाइट लॉन्च, जानें क्या हैं 4 बड़े बदलाव? यूजर्स दे सकेंगे फीडबैक
यह वेबसाइट का बीटा वर्जन है (photo credit, IRCTC, for representation only)

IRCTC New Website: IRCTC की नई वेबसाइट बुधवार रात 9 बजे लाइव हो गई है. यह वेबसाइट का बीटा वर्जन है. रेल मंत्रालय के अनुसार, IRCTC की नई वेबसाइट यूजर्स को इसके नए लुक और अनुभव को आजमाने और इसके फीचर्स और कुल यूजर अनुभव पर फीडबैक देने की सुविधा देगा.

और पढ़ें: क्या आने वाली है IRCTC की नई वेबसाइट? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया बड़ा अपडेट

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, फीडबैक से सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी, जिन्हें भविष्य के अपडेट में शामिल किया जाएगा ताकि कस्टमर अनुभव को और बेहतर बनाया जा सके. नई IRCTC वेबसाइटको इस लिंक पर एक्सेस किया जा सकता है, https://www.irctc.co.in/eticket/. बीटा वर्शन का लिंक मौजूदा वेबसाइट के होमपेज पर भी दिया गया है.

चार बड़े सुधार

1. कैप्चा

कोई अनावश्यक कैप्चा नहीं, कोई अनावश्यक पॉप-अप नहीं और कोई चमकते ग्राफिक्स नहीं.

2. सीट की उपलब्धता

सभी क्लास में सीट एक साथ दिखाई देगी.

3. तेज बुकिंग

बुकिंग के स्टेप्स की संख्या में कमी.

4. रिपीट बुकिंग

आसान रिपीट बुकिंग होगी. यात्री की जानकारी सेव रहेगी.

बता दें कि पिछले महीने, जयपुर के मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MNIT) के दौरे के दौरान, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की थी कि नई IRCTC वेबसाइट 15 जुलाई तक लॉन्च कर दी जाएगी.

24 साल पुरानी वेबसाइट

2002 में लॉन्च हुई IRCTC वेबसाइट अभी हर दिन औसतन लगभग 14.5 लाख ट्रेन टिकट बुकिंग संभालती है. यह देश का सबसे व्यस्त ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म में से एक बन गई है. नई IRCTC वेबसाइट को आने वाले पैसेंजर रिज़र्वेशन सिस्टम (PRS) के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा. चूंकि पैसेंजर रिज़र्वेशन इंजन को भी साथ-साथ अपग्रेड किया जा रहा है, इसलिए पूरी तरह से काम करने वाला नया IRCTC पोर्टल कुछ हफ़्तों में उपलब्ध हो जाएगा.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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