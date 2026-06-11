क्या आने वाली है IRCTC की नई वेबसाइट? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया बड़ा अपडेट

IRCTC New Website: IRCTC की नई वेबसाइट और रेलवे के नए रिजर्वेशन सिस्टम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. जानिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा.

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नए सिस्टम के आने से इन समस्याओं में कमी आने की उम्मीद है. (Photo from IANS)

रेल यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है. आपने देखा होगा कि ट्रेन टिकट बुक करते समय IRCTC वेबसाइट पर आने वाले CAPTCHA और अन्य तकनीकी समस्या आती हैं, लेकिन जल्द ही इन सबसे छुटकारा मिल सकता है. दरअसल, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संकेत दिए हैं कि IRCTC की नई और अपडेटेड वेबसाइट इस साल 15 जुलाई तक लॉन्च की जा सकती है. यह घोषणा उस समय हुई, जब एक कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने टिकट बुकिंग के दौरान आने वाली परेशानियों को लेकर अपनी बात रखी. छात्रों ने खासतौर से CAPTCHA सिस्टम को आसान बनाने की मांग की, जिस पर रेल मंत्री ने नई वेबसाइट को जल्द लॉन्च करने के निर्देश दिए.

15 जुलाई तक लॉन्च हो जाएगी नई वेबसाइट?

कार्यक्रम के दौरान, एक छात्र ने अश्विनी वैष्णव से कहा कि IRCTC पर टिकट बुक करते समय CAPTCHA प्रक्रिया कई बार परेशानी का कारण बनती है और इसे अधिक आसान या ऑटोमेटेड बनाया जाना चाहिए. छात्रों की बात सुनने के बाद, रेल मंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों को फोन लगाया और पूछा कि क्या नई IRCTC वेबसाइट अगले 30 दिनों में तैयार की जा सकती है. अधिकारियों की ओर से सकारात्मक जवाब मिलने के बाद मंत्री ने छात्रों को बताया कि 15 जुलाई तक नई वेबसाइट लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है. यह सुनते ही वहां मौजूद छात्रों ने खुशी जताई और रेल मंत्री का धन्यवाद किया.

रेलवे के रिजर्वेशन सिस्टम में भी होगा बदलाव

नई वेबसाइट के साथ-साथ भारतीय रेलवे अपने पुराने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) को भी अपग्रेड करने की तैयारी कर रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगस्त से रेलवे एक नए और आधुनिक रिजर्वेशन सिस्टम पर शिफ्ट हो सकता है. इसका उद्देश्य टिकट बुकिंग प्रक्रिया को तेज, आसान और अधिक भरोसेमंद बनाना है. लंबे समय से यात्रियों को सर्वर डाउन होने, वेबसाइट स्लो चलने और टिकट बुकिंग में तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ता रहा है. नए सिस्टम के आने से इन समस्याओं में कमी आने की उम्मीद है.

#WATCH | On students’ demand, Union Railway Minister announces new IRCTC website to be launched by 15th July pic.twitter.com/fjX6z6vyj1 — ANI (@ANI) June 11, 2026

40 साल पुराने सिस्टम को मिलेगा आधुनिक रूप

बता दें भारतीय रेलवे ने पहली बार साल 1986 में पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम की शुरुआत की थी. पिछले चार दशकों में इस सिस्टम को कई बार अपग्रेड किया गया. लेकिन बढ़ती यात्री संख्या और डिजिटल बुकिंग की मांग को देखते हुए अब बड़े बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही है. इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे पुराने सिस्टम को नई तकनीक से लैस करने जा रहा है. हाल ही में रेल भवन में हुई समीक्षा बैठक में अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुराने सिस्टम से नए सिस्टम में बदलाव के दौरान यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए.

ऑनलाइन टिकट बुकिंग हो जाएगी और भी आसान

आज के समय में रेलवे की लगभग 88 प्रतिशत टिकट बुकिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए होती है. ऐसे में नई IRCTC वेबसाइट और आधुनिक रिजर्वेशन सिस्टम यात्रियों को पहले से बेहतर अनुभव देने में अहम भूमिका निभा सकते हैं. अगर सब कुछ तय योजना के अनुसार हुआ, तो आने वाले महीनों में ट्रेन टिकट बुक करना पहले की तुलना में अधिक आसान, तेज और सुविधाजनक हो जाएगा.