नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन लगाया गया है. ऐसे में सभी राज्यों में फंसे मजदूर अपने घर जाने का इंतजार कर रहे हैं. इस बीच केंद्र सरकार की तरफ से कई स्पेशल ट्रेनों के जरिए प्रवासी मजदूरों व छात्रों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए कई तरह की व्यवस्थाएं की गई है. इसी बीच आज देश के कई हिस्सों से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए लोगों को उनके घर पहुंचाया गया है. Also Read - Coronavirus: महाराष्‍ट्र में आंकड़ा 16,758, अब तक 651 मौतें, मुंबई में संक्रमित 10527

बिहार में इस दौरान मुज्जफरपुर रेलवे स्टेशन पर काफी भीड़ देखने को मिली. यहां एक स्पेशल ट्रेन कोटा से 1318 छात्रों को लेकर स्टेशन पहुंची. इस दौरान यहां छात्रों के परिजनों की भीड़ इकट्ठा हो गई. वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के भिवंडी से 1200 प्रवासी मजदूरों को ट्रेन के जरिए पटना पहुंचाया गया. Also Read - केरल में एक भी हॉटस्पॉट नहीं, आज Coronavirus का कोई नया केस भी नहीं आया

Bihar: Crowd swelled at Muzaffarpur railway station yesterday after a special train, carrying around 1318 children, from Rajasthan’s Kota reached the station amid #CoronaLockdown. Social distancing norms were not followed at the railway station. pic.twitter.com/gYgr8Nw5vF

— ANI (@ANI) May 7, 2020