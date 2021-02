IRCTC News: कोरोना का संकट काफी हद तक काबू में आ जाने के बावजूद देश में रेल सेवाएं सुचारू नहीं हुई हैं. तमाम अहम रूट पर अब भी काफी कम ट्रेनें चल रही हैं. अब बिहार में एक और परेशानी आ गई है. दरअसल, सोनपुर मंडल के बछवारा स्टेशन पर नॉन इंटरलॉक का काम चल रहा है. इस कारण इस रूट की कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है. कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है. Also Read - Last Day Of RailTel IPO: 11 गुना सब्सक्राइब हुआ इश्यू, रिटेल पार्ट 13 गुना बुक, यहां पर जानें सबकुछ

रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व मध्य रेलवे ने सोनपुर मंडल के तहत चल रहे इस काम की वजह से 6 ट्रेनों को रद्द कर दिया है जबकि 5 का रूट बदला गया है.

ये ट्रेनें हुई हैं रद्द

नई दिल्ली-सहरसा-नई दल्ली ट्रेन नई दिल्ली से 24 फरवरी से 3 मार्च तक और सहरसा से 23 फरवरी से 2 मार्च तक रद्द रहेगी. Also Read - Rail Roko Andolan Today : कृषि कानूनों पर आज फिर किसानों की ललकार, यात्रियों का करेंगे सत्कार, जानिए

सहरसा-नई दिल्ली-सहरसा ट्रेन सहरसा से 26 से 28 फरवरी को और नई दिल्ली से 27 फरवरी से 1 मार्च तक रद्द रहेगी.

गांधीधाम-भागलपुर-गांधीधाम ट्रेन गांधीधाम से 26 फरवरी को और भागलपुर से 1 मार्च को रद्द रहेगी.

कामख्या-डॉ. अंबेडकरनगर-कामख्या ट्रेन कामख्या से 28 फरवरी और अंबेडकरनर से 25 फरवरी को रद्द रहेगी.

गोरखपुर-हटिया-गोरखपुर, गोरखपुर से 28 फरवरी को और हटिया से 1 मार्च को रद्द रहेगी.

गोरखपुर-कोलकाता-गोरखपुर ट्रेन गोरखपुर से 28 फरवरी को और कोलकाता से 1 मार्च को रद्द रहेगी.

इन ट्रेनों का रूट बदला गया

बलिया-सियालदह ट्रेन का रूट बदला गया है. यह 25 फरवरी से 2 मार्च के बीच हाजीपुर-बरौनी रूट की जगह पटना-मौकामा रूट से चलेगी.

ग्वालियर-बरौनी-ग्वालियर 24 फरवरी से 1 मार्च के बीच समस्तीपुर में शॉर्ट टर्मिनेट होगी. यानी ये ट्रेन बरौनी नहीं जाएगी.

बरौनी से ग्वालियर जाने वाली ट्रेन 25 फरवरी से 2 मार्च के बीच समस्तीपुर से चलेगी.

ग्वालियर से 2 मार्च को चलने वाली ग्वालियर-बरौनी ट्रेन छपरा से समस्तीपुर के बीच 20 मिनट रूककर चलेगी