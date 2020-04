नई दिल्ली: भारतीय रेल की अनुषंगी आईआरसीटीसी ने तय किया है कि वह फर्म द्वारा संचालित तीन ट्रेनों की सेवाएं 30 अप्रैल तक निलंबित रखेगी. जिन यात्रियों ने इस अवधि में टिकट बुक कराई है, सभी की राशि वापस दी जाएगी. Also Read - कोरोनावायरस से जापान में 91 लोगों की मौत, प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने की आपातकाल की घोषणा

आईआरसीटीसी के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि तीनों ट्रेनें वाराणसी-इंदौर रूट पर काशी महाकाल एक्सप्रेस, लखनऊ-दिल्ली रूट पर तेजस और अहमदाबाद-मुंबई रूट पर तेजस की सेवाएं पहले राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की अवधि में 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के लिए निलंबित की गई थीं. उन्होंने बताया कि पहले लॉकडाउन के बाद टिकटें बुक करने की अनुमति थी.

अधिकारियों ने बताया कि देश में दिन-ब-दिन कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने के मद्देनजर 30 अप्रैल तक ट्रेनें नहीं चलाने का निर्णय लिया गया है.

Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) has decided to suspend bookings for trains that are run by it, till 30th April. IRCTC runs three trains as of now, 2 Tejas trains and 1 Kashi Mahakal Express: IRCTC Spokesperson pic.twitter.com/7IC2LJekws

