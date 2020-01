नई दिल्ली: भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी आईआरसीटीसी की दूसरी ट्रेन अहमदाबाद-मुंबई तेजस एक्सप्रेस को रेलमंत्री पीयूष गोयल और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी की मौजूदगी में शुक्रवार को अहमदाबाद से रवाना किया गया. बता दें कि यह तेजस ट्रेन की दूसरी ट्रेन है. पहली तेजस एक्सप्रेस दिल्ली से लखनऊ के लिए चालू किया गया था.

Gujarat: Railway Minister Piyush Goyal will flag off the inaugural run of Ahmedabad-Mumbai Tejas Express shortly in Ahmedabad. The commercial run of the Tejas Express will begin on January 19. pic.twitter.com/as69PLw1m1

