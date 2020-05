IRCTC Tickets Booking: देश में 1 जून से 200 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी. इनके लिए पहले ऑनलाइन टिकट बुक किए जा रहे थे, लेकिन अब इसके टिकट स्टेशन काउंटर और पोस्ट ऑफिस से भी बुक कराए जा सकते हैं. Also Read - IRCTC Booking/Cancellation of Reserved Tickets: टिकटों की बुकिंग व उन्हें रद्द करना हुआ आसान, इन जगहों पर मिलेगी आपको यह सुविधा

Railways has green-lighted re-opening of Reservation Counters & booking through Common Service Centres & Agents from tomorrow

भारतीय रेलवे की ओर से जारी नोट में कहा गया है कि अब सीट बुकिंग और कैंसिलेशन की सुविधा पोस्ट ऑफिस के पास भी होगी.

वहीं रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि पोस्ट ऑफस से 15 देशों के लिए स्पीड पोस्ट की बुकिंग शुरू कर दी गई है, हालांकि डिलीवरी कब तक होगी ये एविएशन सर्विसेज यानी विमान सेवाओं के शुरू होने पर निर्भर करेगा.

India Post Office resumes booking for International Speed Post to 15 countries & Int’l Tracked Packet Services to already available destinations. Delivery timelines will depend on aviation services. Booking for other Int’l Parcel&Letters remain suspended: Union Minister RS Prasad pic.twitter.com/k08dtZBCYm

