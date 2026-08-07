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IRCTC का बड़ा तोहफा! एक ही ट्रेन से करें 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन...जानें किराया, रूट और बुकिंग डिटेल्स

क्या आप अपने परिवार के साथ देश के पावन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का प्लान बना रहे हैं? अगर हां, तो IRCTC आपके लिए एक सुनहरी सौगात लेकर आया है. भारतीय रेलवे की प्रीमियम 'भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन' अब आपको करवाने जा रही है 'सप्त ज्योतिर्लिंग महायात्रा'.

Written by: Renu Yadav
Published: August 7, 2026, 4:41 PM IST
IRCTC का बड़ा तोहफा! एक ही ट्रेन से करें 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन...जानें किराया, रूट और बुकिंग डिटेल्स
IRCTC Tour
  • ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने की बना रहे हैं योजना?
  • IRCTC लेकर आया है आपके लिए शानदार तोहफा.
  • एक साथ कर पाएंगे 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन.
  • इस पैकेज में यात्रियों को बहुत कुछ मिलने वाला है.

Sapta Jyotirlinga Mahayatra: यदि आप भी अपने परिवार के साथ देश के पावन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने की योजना बना रहे हैं, तो भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) आपके लिए एक बेहद खास और सुनहरा अवसर लेकर आया है. IRCTC की इस ‘Sapta Jyotirlinga Mahayatra’ के तहत श्रद्धालुओं को देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों और सात प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का अवसर मिलेगा. यह पूरी यात्रा भारतीय रेलवे की अत्याधुनिक और प्रीमियम ‘भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन’ के माध्यम से कराई जाएगी, जिसमें यात्रियों के आराम, सुरक्षा और खान-पान का विशेष ध्यान रखा गया है. एसी कोच, स्वादिष्ट शाकाहारी भोजन और आधुनिक सुविधाओं से लैस यह ट्रेन तीर्थयात्रियों को बिना किसी परेशानी के एक दिव्य अनुभव प्रदान करेगी. यदि आप भी अपने बुजुर्गों और परिवार को भक्ति के इस पावन सफर पर ले जाना चाहते हैं, तो यह यात्रा आपके लिए एक यादगार और सुगम विकल्प साबित होगी.

कहां से कहां तक जाएगी ये ट्रेन?

11 दिनों की यह विशेष आध्यात्मिक यात्रा मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के 7 पवित्र ज्योतिर्लिंगों के साथ-साथ चार धामों में से एक द्वारकाधीश मंदिर को भी कवर करेगी. इस ट्रेन का नाम ‘भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन’ है और ट्रिप की अवधि 10 रातें/11 दिन होगी. सप्त ज्योतिर्लिंग महायात्रा की प्रस्थान तिथि 25 सितंबर 2026 है और यह दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन से प्रस्थान करेगी. यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य कवर होंगे.

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रूट और दर्शनीय स्थल (Itinerary)

यह यात्रा श्रद्धालुओं को उत्तर से पश्चिम और मध्य भारत के प्रसिद्ध आध्यात्मिक केंद्रों की यात्रा कराएगी:

दिल्ली सफदरजंग ➔ उज्जैन ➔ ओंकारेश्वर ➔ द्वारका व नागेश्वर ➔ सोमनाथ ➔ भीमाशंकर ➔ घृष्णेश्वर ➔ त्र्यंबकेश्वर ➔ दिल्ली

1. मध्य प्रदेश

महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग: शिप्रा नदी के तट पर बसे उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन.

ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग: नर्मदा नदी के द्वीप पर स्थित पावन ज्योतिर्लिंग.

2. गुजरात

द्वारकापुरी: चार धामों में से एक द्वारकाधीश मंदिर, रुक्मिणी मंदिर, बेट द्वारका और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग.

सोमनाथ: देश का प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ बीच और भालका तीर्थ (जहाँ श्रीकृष्ण ने देह त्याग किया था).

3. महाराष्ट्र

भीमाशंकर: पुणे के समीप स्थित घने जंगलों के बीच पावन धाम.

छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद): घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग और यूनेस्को (UNESCO) धरोहर एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश गुफाएं.

नासिक: गोदावरी के तट पर स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और पंचवटी.

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ट्रेन में यात्रियों को मिलेंगी लग्जरी सुविधाएं

लगातार रेल यात्रा की थकान से बचाने के लिए IRCTC ने पैकेज में 3-स्टार होटलों में रात्रि विश्राम का खास इंतजाम किया है. ट्रेन में एसी 1st, एसी 2nd और एसी 3rd. ट्रेन में आधुनिक किचन कार के साथ सुंदर रेस्टोरेंट, जहाँ केवल शुद्ध शाकाहारी भोजन परोसा जाएगा. सीसीटीवी कैमरे, आधुनिक सुरक्षा प्रणाली और पूरी यात्रा में मार्गदर्शन के लिए समर्पित IRCTC टूर मैनेजर.

किराया और डिस्काउंट

रेल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे इस पैकेज पर 33% तक की छूट दे रहा है, जो नीचे दी गई कीमतों में पहले से ही शामिल है:

  • Comfort (AC III Tier) ₹90,930/- प्रति व्यक्ति
  • Deluxe (AC II Tier) ₹1,09,925/- प्रति व्यक्ति
  • Superior (AC I Tier) ₹1,19,425/- प्रति व्यक्ति

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पैकेज में क्या-क्या शामिल है?

ट्रेन टिकट, 3-स्टार एसी होटलों में ठहराव, सभी समय का शुद्ध शाकाहारी भोजन, एसी बसों से स्थानीय भ्रमण, यात्रा बीमा और टूर मैनेजर की सेवाएं.

बुकिंग कैसे करें?

इस पावन यात्रा के लिए बुकिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सीमित सीटें होने के कारण आप जल्द से जल्द बुकिंग करा सकते हैं:

ऑनलाइन बुकिंग: IRCTC की आधिकारिक टूरिज्म वेबसाइट irctctourism.com/bharatgaurav पर जाएं.

ऑफलाइन बुकिंग: अपने नजदीकी IRCTC क्षेत्रीय/पर्यटन कार्यालय में जाकर संपर्क करें.

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Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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