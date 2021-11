Indian Railways/IRCTC Train Update: छठ त्यौहार मनाकर वापस अपने काम पर लौट रहे यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने बड़ा तोहफा दिया है. जी हां, दरअसल छठ पूजा (Chhath Puja 2021) के बाद बिहार समेत पूर्वांचल से लोग देशभर में काम पर वापस लौट रहे हैं. ऐसे में रेलवे यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए एक दर्जन से अधिक स्पेशल ट्रेनें (Chhath Special Train Indian Railways) चलाने जा रही है. इससे लोगों को छठ महापर्व के बाद अपने गणत्व्य तक पहुंचने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.Also Read - Today’s Panchang 11 November 2021: आज इस समय दिया जाएगा सूर्य को अर्घ्य, जानें कब होगा सूर्योदय और सूर्यास्त, पढ़ें संपूर्ण पंचांग

कहां से कहां तक चलाई जा रही हैं स्पेशल ट्रेनें? (Indian Railways/IRCTC Chhath Train Update) – रेलवे द्वारा ये ट्रेनें पूर्व-मध्य रेल और उत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से चलाई जा रही हैं. इसमें नई दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल के लिए भी कई ट्रेनें शामिल हैं. मुजफ्फरपुर- आनंद विहार टर्मिनस, रक्सौल-आनंद विहार टर्मिनस और दानापुर से हावड़ा के लिए ट्रेन शामिल है.

नॉर्दन रेलवे ने ट्वीट कर कहा, "चल रहे त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को दूर करने के लिए, रेलवे ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निम्नलिखित अतिरिक्त फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेनें (गति शक्ति वाले इकोनॉमी एसी कोच सहित) चलाने का निर्णय लिया है."

03358 दानापुर-हावड़ा छठ स्पेशल

दानापुर-हावड़ा छठ स्पेशल का परिचालन 12.11.2021 को किया जाएगा. ट्रेन का समय IRCTC पर देखें.

03695 राजगीर-आनंद विहार टर्मिनस

राजगीर-आनंद विहार टर्मिनस का परिचालन 13.11.2021 और 16.11.2021 को किया जाएगा. ट्रेन का समय IRCTC पर देखें.

03764 रक्सौल-सियालदह

रक्सौल-सियालदह फेस्टिवल स्पेशल का परिचालन दिनांक 14.11.2021 को किया जाएगा. ट्रेन का समय IRCTC पर देखें.

05583 बनमनखी-अमृतसर

बनमनखी-अमृतसर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन है. इसका परिचालन दिनांक 12.11.2021, 16.11.2021 और 20.11.2021 को किया जाएगा. ट्रेन का समय IRCTC पर देखें.

05755 कटिहार-जम्‍मूतवी

कटिहार-जम्‍मूतवी स्‍पेशल ट्रेन दिनांक 12.11.2021 को किया जाएगा. यह कटिहार से रात्र 12.15 बजे प्रस्‍थान कर खगड़िया, बेगुसराय, बरौनी, हाजीपुर, छपरा, गोरखपुर, सीतापुर, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, यमुनानगर जगाधरी, अम्‍बाला, सरहिंद जं, लुधियाना जं, जलंधर छावनी और पठानकोट छावनी होते हुए अगले दिन 10.10 बजे जम्‍मूतवी पहुंचेगी.

In order to clear extra rush of passengers during ongoing festival season, Railways have decided to run the following additional Festival Special Express Trains (including Gati Shakti having Economy AC Coaches) as per details given below :- pic.twitter.com/LlBzPmaujQ

— Northern Railway (@RailwayNorthern) November 10, 2021